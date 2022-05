Příběh Daridova drsného kouče. V baráži proti týmu, kde je modlou

Zlomyslný osud tomu chtěl, že osmašedesátiletý kouč se postaví na závěr sezony v dramatu proti týmu svého srdce. Proti Hamburku. Proti fanouškům, kterými je zbožňován.

„Bez stínu pochybností představuje HSV největší kapitolu mého života, ale to v těchto dvou zápasech nehraje absolutně žádnou roli,“ popsal své pocity kouč proslavený svými nekompromisními metodami, které před deseti lety ve Wolfsburgu „ochutnal“ i český záložník Václav Pilař společně s Petrem Jiráčkem. „Kolikrát se ani nenajím, padnu do postele a spím. Při tréninku spoluhráči i klopýtali o balon. Jsou to někdy hrozné stavy,“ posteskl si současný hráč Jablonce po osmi dnech Magathovy tyranie. Nakonec kruté dávky nevydržel. Tělo mu vystavilo stopku…

Rodák z Aschaffenburgu je v Hamburku modlou. Během hráčské kariéry byl tvůrcem hry HSV vedeného slavným Ernstem Happelem. V letech 1976 až 1986 nastřílel 63 gólů ve 388 zápasech. Zásadně se podílel na rozkvětu Hamburku, byl klíčovou postavou mimořádně úspěšného celku. Jeho technika, myšlenky a vytrvalost z něj udělaly jednoho z nejobdivovanějších a nejtalentovanějších hráčů své generace.

V letech 1979, 1982 a 1983 vyhrál s HSV bundesligový titul. V témže roce Magathova éra dosáhla zenitu triumfem v Poháru UEFA. Jeho úžasný zásah levou nohou po pouhých osmi minutách proti Juventusu rozhodl finále v Aténách, čímž vytvořil nesmazatelnou vzpomínku v duších fanoušků i celého města. „Nejemotivnější okamžik mého života,“ prohlásil později.

V Hamburku pak odstartoval i svoji trenérskou dráhu. Nyní, po boku s Vladimírem Daridou, a na sklonku význačné kariéry, stojí před nejtěžší výzvou. V roli kouče Herty zatarasit „svému“ Hamburku cestu mezi německou elitu. „Bude to pro mě těžké,“ mračil se poté, co o víkendu vešlo ve známost, že na jeho tým vyšel v baráži Hamburk.

„Nikdy v životě jsem nedělal nic jiného než fotbal. Nic jiného už neumím. Miluju tuhle hru. Myslím, že už dříve jsem dokázal, že se dokážu přizpůsobit různým situacím. Nedá se nic dělat. Mojí prací je pomoci Hertě a udržet klub v lize,“ dodal.

Dnes jeho srdce prožije první zátěžový test. Odveta se hraje v pondělí.