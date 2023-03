Bayern: Tuchela už vítají, hráči reagovali. Nagelsmann v létě do Realu?

Malá krize a trenérská rošáda je na spadnutí. Vedení Bayernu Mnichov neprožívá zrovna klidnou reprezentační pauzu, chystá se na razantní změnu. V pátek dopoledne do kanceláří v tréninkovém centru dorazili snad všichni, co mají v klubu nějakou váhu. Mezi nimi i bývalí hráči Hasan Salihamidzič a Oliver Kahn. Téma diskuzí je jasné, oficiální výsledek se očekává už brzy - ze smlouvy Juliana Nagelsmanna se stane bezcenný papír a v pondělí povede mužstvo Thomas Tuchel. Na změnu už reagovali první hráči Bayernu.

Bundesliga po pětadvaceti kolech narýsovala obraz, který se v Německu jen tak nevidí. Bayern je v tabulce na druhém místě, na vedoucí Dortmund ztrácí bod. Šéfové německého giganta proto znervózněli, po poslední ligové porážce s Leverkusenem (1:2) výkon týmu dost kritizovali a trpělivost najednou není kde brát.

Julian Nagelsmann končí.

Takovou informaci zveřejnil ve čtvrtek večer německý deník Bild. Potvrdil ji i renomovaný novinář Fabrizio Romano. A zpráva doputovala až do Portugalska, kde tamější reprezentace vyhrála nad Lichtenštejnskem 4:0.

Po zápase se neprobíraly jen dva góly Cristiana Ronalda a úspěšný vstup do kvalifikace o EURO 2024, ale právě také trenérská změna v Bayernu. „Pff, to jsem nevěděl, to mě překvapuje," reagoval na novinku João Cancelo, obránce ve službách německého giganta.

V Mnichově hostuje od loňského léta z Manchesteru City. „Teď jste mě zaskočili. Děkuji panu Nagelsmannovi, protože to byl on, kdo mě chtěl do Bayernu," doplnil.

O den později se s otázkou ohledně Nagelsmanna a jeho budoucnosti v klubu potýkal i Joshua Kimmich, kapitán německé reprezentace. „Je naprosto pochopitelné, že jde o horké téma. Ale žádné potvrzení od klubu nepřišlo, takže k tomu nemohu a nebudu moc říkat."

Pochopitelně, ale spekulace mají dopad i na něj. „Takové diskuze se vás samozřejmě týkají, když jde o trenérskou pozici ve vlastním klubu. Je to trenér, se kterým každý den spolupracujete."

Nagelsmann působí v Mnichově od července 2021 a hned při premiéře slavil s mužstvem titul. Jenže v tomto soutěžním ročníku prožívá Bayern nejhorší ligovou sezonu za posledních jedenáct let. Ale pozor... Pořád je v bundeslize v těsném závěsu za Dortmundem a v Lize mistrů vyřadil v osmifinále hvězdami nabité PSG.

Navíc Nagelsmann patří s průměrem 2,19 bodu na zápas na čtvrté místo klubové historie. Jinými slovy - dosud je čtvrtým nejúspěšnějším stratégem Bayernu. „Julian Nagelsmann je vynikající trenér. Řekl bych, že je v top tři mých nejlepších koučů," přiznal Kimmich, jenž v kariéře poznal třeba Pepa Guardiolu, Carla Ancelottiho či Hansi Flicka.

O kvalitách 35letého kouče proto není pochyb a předpokládá se, že v případě vyhazovu dlouho bez práce nezůstane. Spekuluje se o letním příchodu do Realu Madrid místo Carla Ancelottiho. „Změna u jednoho z evropských gigantů přibližuje předchozího kouče Bayernu na Santiago Bernabeu," píše server Bernabeu Digital. Své problémy by německým trenérem mohl vyřešit také Tottenham. „Měli by mu zavolat," má jasno bývalý záložník Spurs Jamie O'Hara.

Stejně jako Bayern už zavolal Thomasi Tuchelovi. Německý trenér naposledy trénoval Chelsea, kde loni v září dostal padáka. Od té doby čeká na lákavou nabídku. A je tady. Tuchel by měl podepsat smlouvu do roku 2025 a přivést si i nový realizační tým. „Za bundesligu říkám: Vítejte zpět, Thomasi Tuchele!“ hlásil hned v pátek Hans-Joachim Watzke, šéf ligové dozorčí rady i výkonný ředitel Dortmundu.

Watzke a Tuchel mají mezi sebou komplikovaný vztah, znají se z působení v Dortmundu. „Je to tak, ano," přiznal zkušený funkcionář. S Tuchelem se totiž nepohodl po bombovém útoku na týmový autobus před zápasem Ligy mistrů proti Monaku v roce 2017.

A velmi brzy se mohou znovu potkat. Příští víkend se Borussia a Bayern porvou o první místo tabulky. Watzke u toho bude jistojistě, Tuchel vysoce pravděpodobně.