Konec chaosu? Nagelsmann vyhazov nečekal. Vedení jeho odchod plánovalo

Když v roce 2021 přicházel Nagelsmann z Lipska, nikoho to nepřekvapilo. Přesun mladé trenérské celebrity byl považován za pokračování přirozeného vývoje. Nikdo nepochyboval o tom, že z Lipska se „Baby Mourinho“, jak se Nagelsmannovi přezdívá, posune na lavičku Bayernu či německé reprezentace.

Následovník Hansiho Flicka ale vydržel v horkém křesle Allianz Areny jen něco přes rok a půl. Otázkou však zůstává, jestli vedení Bayernu při jeho odchodu nepostupovalo poněkud zbrkle, ale když se ohlédneme do klubové historie, není odchod Nagelsmanna po relativně krátké době ničím novým.

Od roku 2010 se bude jednat už o devátou rošádu na postup hlavního trenéra Bayernu. To zní spíše trochu balkánsky na to, že se bavíme o německé rozvaze. Nejdéle za poslední dlouhou dobu vydržel u kormidla v Bavorsku španělský gigant Pep Guardiola, který tam odkroutil tři roky. Jinak se trenérům vyndávají kramle z Bayernu docela často.

A co zlomilo vaz tomu poslednímu? Nejhorší sezona za uplynulých jedenáct let v bundeslize, k tomu víkendová porážka s Leverkusenem a hlavně skoro až ostudný výkon nehodný Bayernu, jak prohlásil sportovní ředitel klubu Hasan Salihamidžič. Jako by už v tu chvíli chystal mediální půdu pro odvolání pětatřicetiletého stratéga. Na druhou stranu, tento krok působí možná až příliš krátkozrace. Krok, který v podstatě nekoresponduje s rétorikou světového velkoklubu.

Vždyť Bayern je pořád v jednoznačném boji o titul bod za Dortmundem, v osmifinále Ligy mistrů Nagelsmannova parta vyřadila PSG, takže pod Eiffelovkou si drbou hlavu, protože vytoužený grál zase Mbappé a spol. nepolaská.

Přesto se Bayern rozhodl k odvážnému kroku, který pokud vyjde, nikdo si na Nagelsmanna nevzpomene, respektive to bude jenom ten chlapík, který získal jeden bundesligový titul a odešel bez fanfár jako řada dalších před ním. V Bayernu se totiž německý titul bere jako automatika, ale k tomu je potřeba úspěch i na mezinárodní scéně a hlavně líbivý a zároveň s německou precizností seřízený herní styl. A na tom právě někdejší hráč Augsburgu pohořel.

Chaotický Bayern

Někdy totiž Bayern na hřišti působil až chaoticky, dostával laciné góly a mašina z let minulých se zadrhávala. Trochu to připomínalo období, kdy Nagelsmann teprve přicházel do Bayernu, kdy si potřebovali všichni navyknout na jeho živelný a skrz naskrz aktivní styl, který mu vycházel v Lipsku. Jenže místo toho, aby si postupně vše sedlo, nastal opak.

Ve vedení Bayernu evidentně rozhodnutí o odvolání kouče zrálo delší dobu a teď přišel čas konat. Bídný výkon s Leverkusenem a reprezentační přestávka, která dává novému trenérovi trochu více času na adaptaci, to jsou aspekty, které zdá se, rozhodly. Nagelsmann dle všeho navíc s vyhazovem vůbec nepočítal a ještě ve středu si užíval lyžování v rakouském Zillertalu.

Na uvolněnou pozici má přijít Thomas Tuchel, ale je tohle trenér pro Bayern? Jistě mu pomohl fakt, že je sám Němec a bundesligové prostředí zná. Vždyť v minulosti úspěšně vedl Mohuč a Dortmund. Pak sice z jeho německého lisu vypadl mezinárodní „nepodarek“ v podobě angažmá v PSG, ale s Chelsea posléze vyhrál Ligu mistrů. A hlavně se od něj čeká větší zkušenost a možná i autorita vůči některým fotbalovým hvězdám.

Na tohle šéfové Bayernu slyší. Potřebují trenéra, který začne jednat s okamžitou platností, ne někoho, kdo se bude měsíc rozkoukávat. Nového kouče čeká hned po startu velká výzva. V lize bude čelit hned po repre pauze vedoucímu Dortmundu, následuje těžký mač v německém poháru s nevyzpytatelným Freiburgem a hlavně čtvrtfinálová řežba v Lize mistrů proti Manchesteru City.

Začátek dubna jako malovaný a pro novice na lavičce zapeklitá písemka. Jestli na konci ročníku bude na vysvědčení jednička, je zatím v nedohlednu. Jedno je ale jisté. Ať Bayern dohraje sezonu jakkoliv, Julian Nagelsmann inkasoval ve své trenérské kariéře první zásadní direkt.