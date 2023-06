Jarolím o Bayernu: Kahn? Byli rádi, že končí. Jak Müller rozhodil Dortmund...

Pojďme ještě na chvíli zpátky k bundesligovému závěru, vždyť stál za to. A nejen úplně nejvýš, ale i ve druhé a ve třetí lize se to mydlilo do úplně posledních minut zápasů. Bývalý záložník David Jarolím vše poctivě sledoval a vzhledem k tomu, že má blízko k činovníkům německých klubů, umí poskytnout i pohled trochu za kulisy. „Když Bayern oznámil konec Oliho Kahna, slyšel jsem, že v kancelářích byli lidi rádi,“ říká například.

Bayern pojedenácté v řadě mistrem, Hamburk bude už šestou sezonu v kuse jen ve druhé lize. To jsou dva kluby v životě Davida Jarolíma, k nimž má přirozený vztah a momentálně je dělí šílená propast. „Po tom vývoji sezony, po celém bláznivém průběhu a při všech problémech, které Bayern provázely, je svým způsobem neuvěřitelné, že má zase titul,“ říká.

Jak je vůbec možné, že takový kolos potkají až tak obrovské obtíže, v takové míře? Má to souvislost s desetiletou hegemonií, která možná teď měla padnout?

„Já bych to nazval jako boom, několikanásobný. V první řadě pustili Lewandowského, jednoho z nejlepších střelců světa, který uměl zlomit i těsné zápasy. A navíc byl světová třída, která působila i na soupeře v Lize mistrů. Myslím, že takový frajer mužstvu chyběl právě v téhle soutěži.“

Sadia Maného nelze považovat za náhradu?

„Ne, není to tenhle typ hráče, je úplně jiný, raději hrává z křídla, rozbíhá to, to je jeho způsob. A Choupo-Moting je dobrý kluk, řekl bych i dobrý fotbalista, ale neutáhne tuhle úroveň. V podstatě všude, kde byl, ho brali spíš jako žolíka. Lidi z Bayernu kudy chodili, tam říkali, že mají nejlepší kádr v Evropě. Já to upřímně tak necítil.“

Mohli mít Erlinga Haalanda?

„Chtěli ho, ale přes jeho