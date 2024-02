Bayer na to má! Smáznul Bayern, Češi jen přihlížejí. Tuchela štvou pravidla

Všichni čekají, kdy poprvé zaváhají, ale svěřenci Xabiho Alonsa zvládají všechny překážky, které jim tento ročník staví do cesty. Pokud příští sobotu neprohrají v Heidenheimu, vyrovnají dosavadní německý rekord Bayernu Mnichov, jemuž se podařilo pod Hansim Flickem neprohrát hned 32 soutěžních zápasů v řadě. Bavoři tehdy narazili v záři 2020 až na půdě Hoffenheimu s Pavlem Kadeřábkem, jenž německého hegemona přejel výsledkem 4:1.

I nyní si slovutný Bayern veze těžký debakl ze hřiště soupeře.

„V nejdůležitější den jsme předvedli náš nejhorší výkon,“ zhodnotil jednoduše porážku 0:3 v BayAréně kapitán mnichovského celku Manuel Neuer.

Toho překonal již v 18. minutě kmenový hráč Bayernu ve službách Leverkusenu. Překvapení v základní sestavě, Josip Stanišič. „Moc gólů nedávám, ale z respektu k Bayernu jsem ho neslavil,“ nebouřil nadšením chorvatský odchovanec mnichovského velkoklubu.

„Jestli jsem nelitoval, že jsme ho pustili hostovat k rivalovi? Líbí se mi, že v Anglii proti vám nemůže kmenový hráč nastoupit. Už několikrát v kariéře jsem zažil, že zrovna proti „svému“ klubu daný fotbalista zahraje a dnes to postihlo nás. Při hře na pět obránců ovšem nemůžeme nechat na zadní tyči takto volného hráče,“ posteskl si Thomas Tuchel.

Wingbeci Bayeru byly klíčem k úspěchu. Na 2:0 zvýšil po efektivní narážečce a následné ráně pod břevno Alejandro Grimaldo. Pro letní posilu z Benfiky šlo již o 8. ligový gól sezony, k nimž navíc Španěl přidal i 9 asistencí.

„Byli jsme disciplinovaní, kompaktní a náš výkon byl celkově skvělý. Když to potřebujeme, dokážeme ze sebe vydat to nejlepší. Všichni zahráli na svém maximu. Měli jsme spoustu šancí, zatímco oni skoro žádnou. Náš úspěch nemá žádné tajemství. Mám prostě k dispozici výborné hráče, kteří věří v to, co po nich chceme,“ liboval si Xabi Alonso, jemuž dokonale vyšly překvapivé tahy.

Kromě již zmiňovaného Stanišiče, jenž nahradil stálici Jeremieho Frimponga, nechal na lavici i Jonase Hoffmana a celý český trojlístek. Fofrník Frimpong se následně ukázal jako zlatý žolík. Díky svým čerstvým nohám dokázal hrozit z protiútoků a v závěru skóroval do prázdné branky na 3:0. Dle matematických modelů má nyní Bayer 66% šanci získat vůbec první titul v historii.

„Beru na sebe zvolenou taktiku. Měli jsme celý týden na to, abychom hráče připravili a přesvědčili je o našich nápadech, ale nesešlo se to. Za to Leverkusen dnes chytil šanci za pačesy a zvýšil svůj náskok v čele. Neztrácíme ovšem naději. O titul budeme bojovat do posledního kola,“ slibuje Tuchel, jehož pozice není dle šéfa klubu Jana Christiana Dreesena v ohrožení.

První porážku Bayernu v souboji prvního s druhým po sérii 21 zápasů bez prohry v těchto duelech sledovalo i reprezentační trenérské duo, Ivan Hašek a Jaroslav Köstl. Ti si však na vlastní oči prohlédli jen v nicotných pěti minutách výkon Adama Hložka. Patrik Schick s Matějem Kovářem zůstali mezi náhradníky. Nové šéfy české repre tak může před blížícím se EURO znepokojovat fakt, že ani jeden z klíčových reprezentantů nemá místo v základní sestavě lídra bundesligy.