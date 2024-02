Sňozík by na EURO vzal Kováře: Tlak ve Spartě zvládl. Duo ze Slavie? Ne

Má reprezentace adepta na pozici jasné jedničky?

„V současné době je těžké vybírat, protože se zranil Jindra Staněk. Ale jsem si jistý, že za půl roku se jednička pro nároďák vykrystalizuje. Za mě bude nejlíp vypadat Matěj Kovář.“

I když nemá v Leverkusenu extra vytížení?

„Jasně, nechytá pravidelně. Ale dostává šanci v evropských pohárech, což podle mě není vůbec špatné. Je v Leverkusenu půlrok, dostal nedávno čuchnout i v bundeslize. To je dobrá vizitka. Výhledově pro EURO bych to viděl na Kováře.“

Do Leverkusenu šel po titulu ze Sparty, zvládl to?

„Úplně v pohodě. Pro něj byl největší skok především rok ve Spartě. V Česku ho téměř nikdo neznal a měl za sebou jen pár hostování v nižších anglických soutěžích. To pochopitelně nesnižuju, ale ve Spartě je úplně jiný tlak.“

Tahle zkušenost mu pomohla? Stal se i nejlepším ligovým brankářem.

„Prošel kvalitním tréninkovým procesem, vyhrál titul a přesvědčil odbornou a hlavně laickou veřejnost, že je kvalitní gólman. Leverkusen by si ho jinak ani nevybral. Vzali ho, že výhledově bude jedničkou.“

Teď má před sebou Lukase Hradeckého…

„On je v klubu za legendu, je skvělý gólman a trenér Xabi Alonso mu věří. Ale Kovyho si podle mě cíleně připravují, aby v brzké době pozici jedničky zastal. Až to nastane, určitě se dostane do té role i v národním týmu. Nebál bych se toho ale už ani teď.“

V čem je jeho síla?

„Je to prostě dobrý gólman. On je komplexní, má za sebou nějaký rok v Manchesteru United, a pokud trénujete po boku hráčů, jako jsou Ronaldo nebo David De Gea, tak vás to posune. Matěj to musel zvládnout v hlavě a musel přesvědčit kabinu, aby v ní s nimi mohl sedět. Je klidný, má dobrou hlavu, rozehrávku a umí chytat. Zvládá těžké zápasy pod tlakem, což ve Spartě ukázal.“

Ale v národním týmu nezapsal ještě ani jeden start a před turnajem v Německu jsou na programu tři přípravné zápasy. Stačilo by to?

„Jednoznačně musí být na tyhle zápasy povolaný. Ať ukáže, jak vypadá. Ale já ho vidím jako jedničku.“

Co další možnosti? Kdo vás napadá?

„Pak bychom vybírali asi z Mandyho (Aleše Mandouse), Staňka, Pavlenky nebo Koubka. Za mě by stálo zkusit také Hladkého z Ipswiche. Má formu. Viděl jsem ho v pár zápasech a nevypadá špatně. I když nevím, jak by se ve třiatřiceti letech srovnal s fotbalem na reprezentační úrovni.“

Když zůstaneme u Hladkého, byl už na hraně nominace pod Jaroslavem Šilhavým. Má na to?

„Prošel si Anglií a momentálně je v druhé anglické lize. To je fantastická soutěž, asi se řadí do top šesti lig na světě. A když dělá jedničku v týmu, který hraje o postup do Premier League, nemůžeme říct, že je špatný nebo starý. Věk v Anglii ani neřeší. Když umí chytat, je jedno, jestli mu je dvacet nebo čtyřicet.“

Takže by si měl říct o pozornost Ivana Haška a jeho realizačního týmu?

„Zaslouží si aspoň šanci, aby ho viděli v konfrontaci na mezinárodní úrovni nebo aspoň v bližším tréninku. Proč ne… Vždyť venku chytá stabilně jen on. Abychom brali kluky za zásluhy, že před rokem chytali… To ne. Ať jede, kdo má aktuální formu.“

Pavlenka s Koubkem tedy mohou být ze hry, že?

„U Koubka je to složité, je přes čtyři roky v Německu a moc toho neodchytal. A Pavlenka z toho teď vypadl, nechytá tři, čtyři měsíce, ale neznamená to, že se do sestavy zase nedostane. Takže je možné, že bude na jaře ve formě a nominaci si zaslouží.“

Zmínil jste Mandouse a Staňka, kteří od zimy působí v jednom týmu. Co to pro ně znamená?

„Že jeden z nich nebude chytat. A kdo nebude, bude mít složité, aby se dostal do reprezentační trojky. Trenér podle mě nevezme ze Slavie oba dva.“

Je možný návrat Tomáše Vaclíka, který je momentálně bez angažmá a půl roku nechytal? V rozhovoru pro deník Sport řekl, že se boje o EURO nevzdává.

„Bude se to odvíjet od toho, jestli bude chytat kvalitní soutěž. Ale ze hry úplně není. Je to zkušený kluk a i když nechytá, pořád na sobě pracuje. Svou zkušeností je schopný se za pár zápasů dostat na požadovanou úroveň.“