Matematika byla jasná. Vítězstvím na hřišti Lipska by Bayern stvrdil zisk 34. bundesligového titulu. Vedoucí tým tabulky si věřil natolik, že již plánoval krátký výlet na španělskou Ibizu. Ten však vedení zatrhlo.

„Promluvili jsme si s hráči a vysvětlili jim, že by to bylo velice nevhodné. I kdybychom už měli titul, tak další týmy ještě hrají o hodně a toto chování by nebylo na místě,“ prezentoval postoj managementu sportovní ředitel Max Eberl.

Vedoucí tým tabulky si v Lipsku musel poradit bez vykartovaného Harryho Kanea. Nejlepší střelec soutěže jen z tribuny nervózně sledoval počínání svých spoluhráčů, které mu mohlo zajistit zisk první trofeje v jinak úspěšné kariéře.

A jako kdyby hlavní hvězda týmu přenesla svou náladu na spoluhráče. Lipsko bylo v úvodu utkání jasně lepším týmem a po pár spálených tutovkách nachytal Benjamin Šeško vyběhnutého gólmana Jonase Urbiga, kterého z velké dálky šikovně obstřelil šajtlí a poslal Lipsko do vedení. To ještě do poločasu po standardní situaci zdvojnásobil Lukas Klostermann a s oslavami Bayernu to vypadalo bledě.

„Soupeř začal velice dobře. Vysoko presoval, čímž nám nabízel i dost prostoru, ale zároveň byl hodně aktivní, takže nám toho moc nedovolil. Navíc z brejků nás jeho šikovní útočníci zlobili. O půli jsme si řekli, že ještě zdaleka není konec. Chtěli jsme ukázat mentalitu Bayernu a naši kvalitu,“ vysvětloval Thomas Müller důvody zlepšení hostů po změně stran.

Když už Eric Dier po rohovém kopu prolomil defenzivu Red Bullu, srovnal Michael Olise jen o šestačtyřicet sekund později, čímž se zcela změnil ráz zápasu. Najednou měl Bayern jednu šanci za druhou, ale chyběl mu klid na kopačkách. Ten našel až Leroy Sané, jehož trefa v 83. minutě se zdála být titulovou.

Harry Kane proto sestoupil na hrací plochu a vyhlížel závěrečný hvizd, po němž by mohl slavit první trofej v kariéře. Yussuf Poulsen ovšem využil čtyřminutového nastavení a z poslední akce srovnal na 3:3. Spektakulární zápas odložil definitivní oslavy titulu, přestože je o mistrovi jasno.

I pokud by Leverkusen všechny následující zápasy vyhrál, a Bayern ty své prohrál, bylo by sice na body srovnáno, ale Bavoři mají nyní o třicet branek lepší skóre než Leverkusen. Právě góly jsou pak rozhodujícím kritériem.

„Je to zvláštní situace. My jsme se soustředili jen na toto bláznivé utkání. Zasloužili jsme si otočit skóre, ale pak už jsem nečekal, že soupeř dokáže srovnat. Museli jsme zatlačit emoce zpátky, ale víme, že jsme nedostižní. Máme pocit, že jsme šampioni, i když ještě vlastně nejsme,“ nenechal si legendární Müller zkazit náladu.

Na druhém konci tabulky válčí Hoffenheim se čtyřmi Čechy v kádru. Adam Hložek naskočil podruhé v řadě v základní sestavě a podruhé v řadě se také gólově prosadil. Čtvrthodiny před koncem, si z levého kraje vápna navedl míč a poslal jej do šibenice. Nádherou trefou, osmou v této sezoně bundesligy, srovnal proti Borussii Mönchengladbach na 3:3.

Nakonec si oba týmy body dělily po remíze 4:4. Hoffenheim tak má dvě kola před koncem pětibodový náskok na barážovou pozici. „Byl to gólový spektákl. Nakonec jsme ale i přes čtyři vstřelené góly nedokázali zvítězit. Byli jsme blízko vítězství a jistoty záchrany,“ zoufal si trenér Christian Izler poté, co Hoffenheim ztratil vítězství v nastaveném čase.

Německá fotbalová liga - 32. kolo:

Mönchengladbach - Hoffenheim 4:4

Branky: 5. Chiarodia, 32. Reitz, 64. Honorat, 90.+1 Kleindienst - 43. Chaves, 54. Bülter, 73. Hložek, 81. Tabakovič

Lipsko - Bayern Mnichov 3:3

Branky: 11. Šeško, 39. Klostermann, 90.+4 Poulsen - 62. Dier, 63. Olise, 83. Sané

St. Pauli - Stuttgart 0:1

Branka: 88. Woltemade

Union Berlín - Brémy 2:2

Branky: 37. Hollerbach, 85. Bénes - 2. a 15. Stage