Král po měsíci na hřišti. Union Berlín v předehrávce zdolal Mönchengladbach

Německo - Bundesliga
Fotbalisté Unionu Berlín vyhráli v předehrávce 7. kola německé bundesligy 3:1 nad Mönchengladbachem, jenž zůstal bez výhry poslední v tabulce. Za vítězný tým, který se posunul na sedmou pozici, nastoupil po více než měsíci na poslední čtvrt hodinu český reprezentant Alex Král.

Dva góly Unionu vstřelil v prvním poločase Danilho Doekhi a v závěru výhru pojistil střelou z voleje kapitán Rani Khedira. Za hosty snížil ve 33. minutě na průběžných 1:2 Haris Tabakovič. Nizozemec Doekhi ve 3. minutě skóroval hlavičkou, což se mu od bundesligového debutu v srpnu 2022 povedlo už podeváté. Žádný jiný obránce v jedné z pěti největších evropských lig za toto období více branek hlavou nevstřelil.

Při třetím gólu Unionu už byl na hřišti Král, jenž zasáhl do zápasu v 76. minutě. Sedmadvacetiletý záložník si zahrál zápas poprvé od 13. září. Poslední tři duely před reprezentační pauzou strávil na lavičce a na trávník se nedostal ani v duelech národního mužstva s Chorvatskem a na Faerských ostrovech.

Mönchengladbach, který po zářijovém odvolání Gerarda Soaneho vedl počtvrté dočasný trenér Eugen Polanski, má na kontě stále jen tři body za remízy.

Bundesliga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern660025:318
2Dortmund642012:414
3Lipsko64118:813
4Stuttgart64028:612
5Leverkusen632112:811
6Köln631211:910
7Union Berlin731311:1410
8Frankfurt630317:169
9Freiburg62229:98
10Hamburger62226:88
11St. Pauli62138:97
12Hoffenheim62139:127
13Werder62139:147
14Augsburg620411:136
15Wolfsburg61238:105
16Mainz61145:104
17Heidenheim61054:113
18Mönchengladbach70346:153
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup
