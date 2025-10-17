Král po měsíci na hřišti. Union Berlín v předehrávce zdolal Mönchengladbach
Fotbalisté Unionu Berlín vyhráli v předehrávce 7. kola německé bundesligy 3:1 nad Mönchengladbachem, jenž zůstal bez výhry poslední v tabulce. Za vítězný tým, který se posunul na sedmou pozici, nastoupil po více než měsíci na poslední čtvrt hodinu český reprezentant Alex Král.
Dva góly Unionu vstřelil v prvním poločase Danilho Doekhi a v závěru výhru pojistil střelou z voleje kapitán Rani Khedira. Za hosty snížil ve 33. minutě na průběžných 1:2 Haris Tabakovič. Nizozemec Doekhi ve 3. minutě skóroval hlavičkou, což se mu od bundesligového debutu v srpnu 2022 povedlo už podeváté. Žádný jiný obránce v jedné z pěti největších evropských lig za toto období více branek hlavou nevstřelil.
Při třetím gólu Unionu už byl na hřišti Král, jenž zasáhl do zápasu v 76. minutě. Sedmadvacetiletý záložník si zahrál zápas poprvé od 13. září. Poslední tři duely před reprezentační pauzou strávil na lavičce a na trávník se nedostal ani v duelech národního mužstva s Chorvatskem a na Faerských ostrovech.
Mönchengladbach, který po zářijovém odvolání Gerarda Soaneho vedl počtvrté dočasný trenér Eugen Polanski, má na kontě stále jen tři body za remízy.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|6
|6
|0
|0
|25:3
|18
|2
Dortmund
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|3
Lipsko
|6
|4
|1
|1
|8:8
|13
|4
Stuttgart
|6
|4
|0
|2
|8:6
|12
|5
Leverkusen
|6
|3
|2
|1
|12:8
|11
|6
Köln
|6
|3
|1
|2
|11:9
|10
|7
Union Berlin
|7
|3
|1
|3
|11:14
|10
|8
Frankfurt
|6
|3
|0
|3
|17:16
|9
|9
Freiburg
|6
|2
|2
|2
|9:9
|8
|10
Hamburger
|6
|2
|2
|2
|6:8
|8
|11
St. Pauli
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|12
Hoffenheim
|6
|2
|1
|3
|9:12
|7
|13
Werder
|6
|2
|1
|3
|9:14
|7
|14
Augsburg
|6
|2
|0
|4
|11:13
|6
|15
Wolfsburg
|6
|1
|2
|3
|8:10
|5
|16
Mainz
|6
|1
|1
|4
|5:10
|4
|17
Heidenheim
|6
|1
|0
|5
|4:11
|3
|18
Mönchengladbach
|7
|0
|3
|4
|6:15
|3
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup