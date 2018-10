Vicemistr světa končí kariéru. Van Persieho už fotbal tolik nebaví

"Na konci sezony nejspíš skončím. Bude mi šestatřicet a v profesionálním fotbale jsem od osmnácti. Navíc od pěti let žiju jen fotbalem," uvedl Van Persie. Prozradil, že v posledních letech ho fotbal už příliš nebavil. "V takové chvíli jsem končit nechtěl. Ve Feyenoordu mě to ale zase začalo bavit," dodal.

Van Persie za Feyenoord poprvé nastoupil v 17 letech a poté v roce 2004 zamířil do Arsenalu. V londýnském celku strávil osm let a vyhrál s ním Anglický pohár. Poté odešel do Manchesteru United, se kterým získal titul. V obou klubech se také stal nejlepším střelcem Premier League.

V roce 2015 přestoupil od Fenerbahce Istanbul, odkud se letos v zimě vrátil po 14 letech v zahraničí do Feyenoordu a hned s ním vyhrál národní pohár. S nizozemskou reprezentací Van Persie obsadil třetí místo na mistrovství světa v roce 2014 a o čtyři roky dřív s ním došel až do finále.