Hvězdný Van Persie o Rosickém v roli manažera i o řádění na parketu

Šest let spolu sdíleli kabinu Arsenalu. Ačkoliv se rozhodl pro odchod k rivalovi do Manchesteru United, jejich přátelství nikdy nevyprchalo. Když měl obávaný nizozemský střelec Robin van Persie slíbit Tomáši Rosickému, že přijede do Prahy na jeho rozlučku, ani chvíli neváhal. „Měl jsem hned jasno,“ říká někdejší hvězda Arsenalu, United a dnes hráč Feyenoordu.

„Hrál jsem s Tomášem přes šest let a kromě toho, že to byl výborný fotbalista, tak to byl i skvělý člověk. Je to pro mě velká čest, že jsem se mohl zúčastnit jeho rozlučky,“ pronesl slavný útočník v sobotu po obědě před Rosického beneficí.

Jak dlouho jste přemýšlel o tom, zda dorazíte na jeho rozlučku?

„Byl jsem rozhodnutý hned. Asi před šesti týdny mi Tomáš zavolal, zda bych nechtěl přijet a já mu řekl, že určitě. Je to fantastický chlap a já si jeho pozvání velmi vážím.“

Čím je pro vás Tomáš tak výjimečný?

„Na to mám jednu malou příhodu. V pátek, když jsem seděl v letadle do Prahy, vedle mě seděl pán z Česka, který pracuje v Amsterdamu, naklonil se ke mně a říká mi: Pardon, že vás ruším, ale nejedete náhodou na rozlučku Tomáše Rosického? Odpověděl jsem, že ano. A on že prý také. Říkal, že je už od mala Tomášův velký fanoušek a kdysi dávno chodil v Praze na jeho zápasy. Sleduje celou jeho kariéru. Jezdil na zápasy Dortmundu i Arsenalu a nyní se vydal domů jen kvůli tomu, aby se s ním rozloučil a viděl jeho poslední zápas. A právě na tomhle případu je krásně vidět, jak moc lidí má Tomáše rádo. V oblibě je nejen u hráčů, ale u spousty fanoušků po celém světě.“

Jak na něj vzpomínáte jako na fotbalistu?

„Byl výborný s míčem u nohy. První roky v Arsenalu hrál na levém křídle a bylo úchvatné sledovat, jak běhá nahoru dolů. Rozděluji fotbalisty na ty dobré a na ty top. A Tomáš jednoznačně patří do té druhé skupiny. Vždy věděl, kdy je lepší přihrát, kdy si naopak může dovolit udělat kličku, či připravit finální přihrávku před gólem. A to mnoho lidí neumí.“

A střílel hezké branky, že?

„Vždycky byl dobrý ve velkých zápasech. Například v derby s Tottenhamem se mu dařilo parádně. Velcí hráči umí hrát výborně v důležitých zápasech, ale přišlo mi, že Tomáš hrál skvěle pořád. I v těch obyčejných zápasech. Prostě připravil gól, nebo jej sám vstřelil.“

Pověstná je i jeho šajtle.

„Přesně a tu moc hráčů nemá. Teď mě napadá snad jen Luka Modrič z Realu Madrid. Ale víte co je úžasné? Tomáš s ní dával stejně kvalitní a přesné přihrávky, jako kdyby hrál klasicky. Bylo to pro něj tak snadné, když ji použil. Byl prostě třída.“

Napadá vás, kde mohl Tomáš být, kdyby nebylo tolik zranění?

„To už patří k té naší práci fotbalisty. Během kariéry balancujeme na samotné hraně. Já si třeba nevybavím fotbalistu, který během kariéry neměl žádné zranění. Tomu se prostě nevyhnete. Pro mě je důležité, jak Tomáš hrál, když byl zdravý a co na hřišti dokázal. A to bylo skvělé. Navíc odehrál, tuším, něco přes 500 zápasů, to není rozhodně špatné.“

Byli jste si v Arsenalu hodně blízcí?

„Ano, byli jsme v jedné šatně přes šest let. A to už je nějaký čas. Je to velmi milý kluk. Má v sobě úžasnou osobnost. Je neustále veselý, vymýšlí vtipy. Ideální člověk do party. V šatně působil neustále pozitivně. Všichni jsme ho měli rádi. A k tomu všemu na hřišti nebyl vůbec sobecký.“

Vzpomene si na nějaké vtipné společné příhody mimo trávník?

„Jakmile jdete s Tomášem večer do města, je to přesně ten typ, který se stará o zábavu, tancuje a vymýšlí vtipy. On tak navenek nepůsobí, je takový zakřiknutý, tichý kluk, ale když si vzpomínám na naše vánoční večírky, kde byly i naše ženy, tak Tomáš řádil na tanečním parketu. Byla to obrovská sranda.“

A taky rád poslouchá rockovou muziku. Pouštěl vám ji?

„To víte, že jo. (směje se). My měli v šatně hudbu puštěnou neustále. Vždycky ji pouštěl někdo jiný. A když to byl Tomáš, tak to byl rock.“

Dokonce hraje na kytaru. Víte o tom?

„To absolutně netuším! Tak doufám, že nám někdy zahraje. Třeba večer po rozlučce by to bylo fajn. (směje se)

Tomáš se teď vrhnul do role manažera. Co si o tom myslíte? Povede se mu dobře?

„Ano, o tom jsem naprosto přesvědčený. Když tak slavný hráč přejde do managementu, ostatní by mu měli naslouchat a dát na jeho názory. A to pro něj bude velká výhoda.“

Nezkoušel vás zlanařit do Sparty?

„Nechte toho, já už žádný další přestup nechci. Stejně jako se Tomáš vrátil do svého mateřského klubu, tak to samé mám já s Feyenoordem a tam si dám ještě jeden rok.“

