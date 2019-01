Třaskavý přestup! Rakickij se upsal Zenitu. Ať skončí v repre, křičí Ukrajinci | iSport.cz

Ukrajinský reprezentant strávil v Šachtaru celou dosavadní kariéru a doněckému týmu pomohl k sedmi mistrovských titulům. Rakickij v novém působišti podepsal smlouvu do léta 2022, Zenit za zkušeného stopera údajně zaplatil 10 milionů eur (asi 258 milionů korun).

Ukrajina obviňuje sousední Rusko z anexe Krymu i části východoukrajinského Donbasu, ovládnutého proruskými separatisty v krvavém konfliktu, který si od jara 2014 vyžádal více než 12.000 mrtvých. Moskva obvinění z vojenské podpory separatistů odmítá. Vlastníkem petrohradského klubu je ruská státní plynařská společnost Gazprom.

Některá ukrajinská média spekulují, zda by teď Rakickij měl být vyřazen z národního týmu, za který odehrál 54 zápasů a vstřelil čtyři branky. Hráčův instagram byl po oznámení přestupu zaplaven kritickými a často urážlivými komentáři.

Yaroslav Rakitskiy is now a Zenit player and joins us from @FCShakhtar_eng on a three-and-a-half year deal #TransferNews



Full details➡️📝https://t.co/gRd86BUMlX pic.twitter.com/LjkxX8FtqO