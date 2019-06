Hájek přestoupil do Vitesse: Teprve mi všechno dojde. Co řekl o Vrbovi? | iSport.cz

Jaké máte první dojmy z nového angažmá?

„První pocity jsou samozřejmě fantastické, vím, že mi to všechno teprve dojde. Jsem po celém dnu strašně unavený, od rána jsem někde běhal. Dojmy z klubu jsou fantastické, až nad očekávání, pokud jde o zázemí a tréninkový areál. Převládají jen a jen pozitiva.“

Už jste si stačil promluvit s trenérem Leonidem Slutským?

„Od půl deváté jsem byl na stadionu, tým šel zrovna na trénink, tak jsem se s klukama akorát minul. Ale když jsem se vrátil z první části zdravotní prohlídky, s trenérem jsme se potkali a pozdravili. Řekl mi, že je rád, že jsem tady, a že ještě bude čas se o všem pobavit, protože holandská liga začíná až zkraje srpna.“

Je to výhoda, že budete mít na sžití s novým týmem dostatečný prostor?

„Přesně tak. Trénovat jsem začal 17. června, Vitesse o týden později, ale Vjačeslav Karavajev, s kterým jsme seděli, říkal, že trenér má velké tréninkové dávky. Je to sympaťák, který ví, co dělá, má velké jméno, a já se na to těším, i když příprava bude tvrdá. A neřekl bych, že mám nějakou výhodu, protože jsem teď dva dny stál a po dnešních testech jsem absolutně mrtvý.“

Holandská liga je hodně ofenzivní, to pro vás jako pro obránce bude náročná výzva, že?

„Bavil jsem se o tom s Jakubem Otavou ze své agentury Sport Invest, protože s ním jsme tento přestup řešili de facto celý půlrok a hodně mi s ním pomohl. I z rozhovoru s ředitelem jsem pochopil, že mě čeká fotbal nahoru dolů, který není svázaný taktikou jako třeba česká liga, v které se jen brání a hlavním cílem je gól nedostat. Těším se na to, protože to bude něco nového. Fotbalu prostě musím obětovat vše, co nejrychleji se naučit způsob hry Vitesse. Pokud tady chci být úspěšný, což chci, musím se přizpůsobit.“

Na jaře jste hostoval v Mladé Boleslavi. S jakými pocity tedy odcházíte z Viktorie Plzeň?

„V zimě se mi z Plzně neodcházelo dobře, ale hostování v Mladé Boleslavi jsem bral všema deseti, protože mi neskutečně pomohlo. Chtěl jsem novou výzvu, ale na Plzeň budu vzpomínat jen v tom nejlepším – skvělí spoluhráči, trenéři, zázemí, klub jde neustále nahoru.“

Takže jste necítil, že byste zrovna nepatřil mezi favority trenéra Pavla Vrby?

„Každý trenér na světě tíhne k někomu víc a k někomu míň. Když jsem teď v Plzni nastoupil do přípravy, měli jsme s trenérem rozhovor, který byl otevřený z obou stran, řekli jsme si co a jak. Možná kdyby k tomu došlo před dvěma lety, kdy se pan Vrba do Plzně vrátil, bylo by to jinačí. Vím, že trenér Vitesse mě chtěl, stejně jako skauti a ředitel klubu. A je to pro hráče vždycky lepší. Ale abych odpověděl na otázku: Vůbec to neberu tak, že jsem mohl mít v Plzni štěstí na lepšího trenéra. Taková byla realita a já jsem tam strávil krásné dva a půl roku.“