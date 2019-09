Kariéra českého obránce letí vzhůru, v Polsku si Petrášek plní sny | iSport.cz

Do Rakowa přestupoval z Viktorie Žižkov, se kterou postoupil do FNL. Za tři roky v Polsku udělal obrovský progres. “Nic jsem nedostal zadarmo. Přišel jsem do Polska s jasnou vizí, a to postoupit do Ekstraklasy z třetí nejvyšší soutěže. To se povedlo. Moje pozice v týmu je teď skvělá, moc si toho vážím.” říká urostlý stoper.

Společně s ním se v červenobílých barvách Rakowa po hřišti prohánějí další dva Češi Petr Schwarz a Daniel Bartl. A jak vidí jejich pozici v týmu Petrášek? “Šváňa je stabilní člen základní sestavy, tvoří pevnou osu našeho týmu. Bartlík se teď vrací po zranění, ale tým na něj také velmi spoléhá. Například proti Legii patřil jednoznačně k nejlepším na hřišti.”

Raków si v Ekstraklase chvíli musel zvykat na kvalitnější soupeře. I díky tomu je zatím v tabulce na 12. místě. Petrášek vidí největší rozdíl v produktivitě soupeřů.

“Každá chyba je ihned potrestána, na to jsme si první kola museli zvyknout a tu ligu se naučit. Cítíme, že jsme mohli v pár utkáních udělat bodů víc. Ale jsme nováček soutěže, takže to bereme s pokorou.

I z jeho celkového pohledu na soutěž je znát, že k ní chová respekt. “Ekstraklasa je velký projekt a skvělý produkt pro fanouška. Program o ní jede v televizi každý den, o víkendu jsou super televizní studia, kam chodí mnoho zajímavých hostů. Samozřejmě obrovský rozdíl je i mezi návštěvami na stadionech a taky stadiony samotné. Na některých je opravdu radost hrát,” hodnotí úroveň soutěže Petrášek.

Přibyly mu i marketingové povinnosti. “Teď mě třeba čeká natáčení reklamy, která bude v obchodech propagovat prodej počítačové hry FIFA 2020”. Na to byl klubem vybrán i díky ocenění, které se mu od vývojářů hry dostalo. Ti ho zařadili po bok Lukaka a Koulibalyho do top 10 nejsilnějších hráčů této hry. “Samozřejmě mě to překvapilo, i když někteří spoluhráči mi říkali, že je moc ne. Je to příjemné, ale neberu to nijak vážně. Horší už je to s celkovým číslem mojí karty,” dodává se smíchem Petrášek.