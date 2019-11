Stramaccioni jede! Od sabotáže k šesti výhrám v řadě a útoku na čelo | iSport.cz

Psal se konec srpna, když sociální sítě vzalo útokem video tiskové konference trenéra Andrey Stramaccioniho po jednom z utkání íránské ligy. Horkokrevný Ital dštil síru, vztekal se, že předem domluvené podmínky neplatí.

„Když vás v prvním zápase odstřihnou od tlumočníka, co to je? Sabotáž? Ale víte, co? Já se nevzdám, ale to co se stalo dneska, v tom není absolutně žádný respekt vůči mně a mé profesi,“ hřímal Stramaccioni do mikrofonu. Jeho slova měla takovou kadenci, že nebohý překladatel téměř nestíhal tlumočit do perštiny.

O několik dní později se situace ještě vyhrotila, Stramaccioni chtěl na pár dní opustit zemi a pročistit si hlavu. Íránské úřady mu ale vystavily nekompromisní stopku.

„Nesmíte opustit zemi,“ dozvěděl se někdejší trenér Interu či Panathinaikosu. V tu chvíli se zdálo, že Stramaccioni dvouletou smlouvu, kterou s Esteghlalem v polovině června uzavřel, nemůže v žádném případě dodržet. Omyl! V posledních týdnech totiž nastal obrovský zlom.

Kolem výstředního kouče se situace uklidnila, Stramaccioni se může soustředit pouze na fotbal. A to se okamžitě začalo projevovat. Esteghlal pod jeho taktovkou roztáhl šňůru šesti výher v řadě. 2:1, 4:0, 2:0, 4:2, 5:0, 2:1. Zkrátka válec.

Ještě během podzimu tak jeden z nejslavnějších íránských celků vylétl na třetí místo tabulky, ztráta na úplné čelo navíc činí pouhé dva body. Fanoušci jdou nadšení, Stramaccioniho by klidně nosili na rukou.

„Pouze kvůli nim jsem se rozhodl v srpnu v klubu pokračovat,“ upozornil 43letý rodák z Říma. Nyní toho zřejmě nelituje. A Esteghlal už vůbec ne. Pod italským koučem se totiž řítí strmě vzhůru.