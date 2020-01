Melichárek o sezoně v Malmö i Zlatanovi: Byl ikona, vše se otočilo | iSport.cz

O bod druhý za stockholmským Djurgardenem…Gólman Dušan Melichárek (36) byl dvojka v bráně Malmö FF i v konečné tabulce švédské ligy. Útok na titul nevyšel, takže si kouč Uwe Rösler balil kufry. Postupu do play off Evropské ligy navzdory. „Druhé místo se tady neodpouští,“ vysvětluje bývalá opora Zbrojovky Brno. Ostatně hněv místních už zná i ikonický Zlatan Ibrahimovic.

Není až neuvěřitelné, že se lidé takhle otočí proti takové ikoně?

„Je to zkrátka důsledek toho, že vstoupil do Hammarby. Nelíbí se to ve Stockholmu ani v Malmö. Někteří lidé jsou holt hloupí a řeší to tímto způsobem. Zlatan má podíl ve společnosti, která podporuje Hammarby. On má v představenstvu jen jeden hlas z mnoha. Není to tak, že by koupil klub. Myslím, že člověk si může se svými penězi dělat, co chce. Mluvit mu do toho je zbytečné. Jen je to smutné vůči Malmö. Naposledy té soše někdo podřezal nohy. Ale nespadla.“ (úsměv)

Takže je teď doma za zrádce.

„Nikdo od něj nic nechtěl. Byl tam ikona a tímto se to otočilo proti němu. Podle toho, co vím, tak většinově. V Malmö se ho nikdo vyloženě nezastává. Se Zlatanem jsem se potkal dvakrát nebo třikrát, byl za námi v kabině. Pozdravili jsme se, řekli si: Ahoj, jak se máš? Neptal jsem se ho, jestli bude vstupovat do Hammarby. (úsměv) Na stadion chodil docela často. Když se naposledy vyhrál titul, oslavoval ho taky. Proto to teď hodně lidí bere jako křivdu.“

Jak působil Zlatan v šatně?