TOP 5 českých trenérů v cizině: Bílek je vidět, Ščasného syn povýšil | iSport.cz

Ve výběru pěti českých trenérů, kteří momentálně působí v zahraničí je i Marcel Lička. • FOTO: Koláž iSport.cz

Úspěšná reprezentace a spousta hráčů kopajících v kvalitních zahraničích klubech, to všechno dělalo ještě před deseti či patnácti lety českému fotbalu výborné jméno. Ty časy jsou ale pryč. V současnosti to do jisté míry „zachraňují“ trenéři. Naposledy dal o sobě vědět Michal Bílek. Bývalý kouč české reprezentace (a nedávno ještě kouč Zlína) vstoupil famózní výhrou nad Skotskem do kvalifikačních bojů o EURO s národním celkem Kazachstánu. V Evropě ale najdeme i řadu dalších tuzemských trenérů.