Lecjaks: Na Kypru jsem Mr. Assist! Jak se tam daří Wágnerovi či Hušbauerovi?

Je ve stínu. Přesto září. Pro někoho „pouze“ v kyperské lize. Jenže Omonia Nikosie ji suverénně vede a Čech Jan Lecjaks (30) přihrál na jedenáct gólů svého týmu! Nikdo v soutěži nenasbíral víc asistencí. Tajný tip pro test v reprezentaci před EURO? „Byla by to pocta. V koutku duše doufám, že by se něco mohlo udát,“ zasní se v rozhovoru pro deník Sport.