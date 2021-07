Vaclík už je v Řecku, upíše se Olympiakosu. Těší se na Ligu mistrů

Je hotovo! Česká reprezentační jednička Tomáš Vaclík přestupuje do Olympiakosu. Zkušený brankář, který zaujal jistými výkony na EURO 2021, po konci smlouvy v Seville podepíše v Řecku dvouletý kontrakt s opcí na další rok. Řečtí novináři si na něj počkali na letišti, kde ho zachytili v roušce s logem nového klubu.

„Tomáš Vaclík právě přistál na letišti v Aténách. Podepíše smlouvu s Olympiakosem, oficiální oznámení se očekává zítra,“ napsal na Twitteru novinář Oguz Oruc, který zachytil českého gólmana v roušce jeho nového klubu.

Vaclík, o kterého měla eminentní zájem i Neapol, podepíše podle jeho informací kontrakt na dva roky s opcí na jeden další rok, a bude pobírat zhruba 1,2 milionu eur ročně. Tolik by podle Oruce měl činit i podpisový bonus.

„Jsem velmi šťastný, že můžu zabojovat o Ligu mistrů. A velmi mě těší zájem řeckých fanoušků,“ prohodil 32letý gólman na aténském letišti. Olympiakos čeká 21.7. a 28.7. druhé předkolo slavné soutěže, soupeř je zatím neznámý.

Vaclík by měl být v řeckém velkoklubu jedničkou. Dosavadní první volba, Portugalec José Sá, odchází do anglického Wolverhamptonu, kde nahradí krajana Ruie Patricia. Toho si zase jako novou jedničku vybral trenér AS Řím José Mourinho.

Pro Vaclíka bude Olympiakos třetím zahraničním angažmá. Tři roky působil v Seville, kde vyhrál Evropskou ligu, za čtyři roky v Basileji byl třikrát švýcarským mistrem. V Česku chytal za Vítkovice, Viktorii Žižkov a Spartu.