Čech cepuje Poznaň: Česká liga bývá ping pong, co benefity Polska?

Kombinace vs. Síla. Technika vs. Boj. Polská a česká liga se liší až nečekaně moc. Šestatřicetiletý Antonín Čepek to poznává už déle než půl roku. Po konci loňského ročníku ukončil angažmá v Teplicích a vyrazil na štaci do Poznaně.

„Když jsem přišel, tak jsem to nerad hodnotil, neměl jsem zkušenosti. Ale teď s odstupem času to mohu říct,“ začne. „Fotbal je tady trochu jiný,“ přikývne.

V čem?

„Česká liga je těžká soutěž, respektuju ji, v žádném případě ji nedehonestuju, je v ní hodně soubojů, válčí se. Někdy se lítá nahoru, dolů, v určitých pasážích to může být takový ping-pong. (směje se) Podle mého názoru to může být způsobené tím, že na vás soupeř hodně tlačí nebo nemáte tak vysokou individuální herní kvalitu.“

V Polsku je vyšší?

„I tady příležitostně se objeví zápasy, kdy je celková naběhaná vzdálenost 123 - 125 kilometrů. Ovšem není výjimkou, že ve sprintu je to 2200 - 2300 metrů, což jsou i na Česko zajímavá čísla. Benefit místních klubů je, že mají zajímavé finanční možnosti. Zaplatí rychlé, dobře pohybově disponované a technicky zdatné hráče, proto je hra podle mě mnohdy plynulejší.“

Je váš Lech bohatý? Patří mezi velká jména.

„Spíš to vezmu celkově, i když ze svojí pozice to tolik nevnímám. Asi je to logické, když žádný Polák nehraje v Česku, naopak Češi mají o angažmá tady zájem. Poláci nemají nutnost odcházet do Čech, na Slovensko, do Maďarska, doma jsou podle všeho dobře zaplacení. Když už se prodávají v Lechu hráči, jdou zpravidla do bundesligy. To je pro nás zajímavé, jinak přestupy mladých hráčů v rámci domácí soutěže jsou velmi ojedinělé a pohybují se řádech milionů eur. Kluby prostě nemají zásadní potřebu prodávat mladé hráče do konkurenčních klubů. Myslím, že rozpočty většiny největších klubů, jako je Lech a Legia, tady budou řádově ve vyšších stovkách milionů korun.

Ano, i reprezentant Tomáš Petrášek přiznal, že by ho v Česku zaplatily pouze Sparta se Slavií.

„Je to úplně klidně možné. Tomáš je v Čenstochové kapitán, má velmi solidní renomé. Navíc tam kontrakt několikrát prodlužoval.“

Čechů je v Polsku aktuálně sedmnáct. Mají dobré postavení?

„Jsme podobná mentalita, to je výhoda. Nevadí jim trénink, nevadí jim práce pro tým. Proto si myslím, že jsou velmi slušně doceněni.“

Platí to také pro kondičního trenéra?

„Musím říct, že v Teplicích i na Dukle mě platili solidně, za což jsem vděčný. Ale samozřejmě tady je to řádově několikrát výš“

Jsou rozdílné i podmínky pro práci?

„Ano, Lech je velký klub, je to znát. Máme široký realizační tým. Kondiční trenéři jsme dva, uvažuje se, že přijde ještě jeden, který se bude starat o zraněné hráče. Máme čtyři fyzioterapeuty, dietologa, velký lékařský štáb, plus tady máme kluky, kteří vyhodnocují údaje z GPS vest.“

Je to výhoda?

„Ano, práce je víc specifická, nedělám toho tolik, mohu se více soustředit na detaily. Ale jinak je to podobné jako v Čechách. Mám na starosti různé formy rozcvičení, celotýmové i individuální. Před nebo po tréninku věci v posilovně, k tomu kompenzační cvičení. Navíc nás nyní směrují do toho, abychom klub připravili na dvouvrcholový týden.“

Chcete prorazit v evropských pohárech, že?

„Je to velký problém polských klubů, viz Legia Varšava. Není jednoduché, aby tým zvládal dlouhodobě dvě soutěže, proto nám klub platí mimojiné konzultace s odborníky z anglické ligy, ti s tím mají zkušenosti. V Česku to dlouhodobě umí jen Sparta, Slavia a Plzeň, třeba u Jablonce je to v této sezoně horší. Dobře to řekl trenér Pavel Hoftych: Sice hrajete Evropskou ligu, ale najednou v listopadu zjistíte, že jste v domácí lize třináctí… A to by bylo pro Lech málo.“

Hrajete o titul, který vám chybí sedm let. Tlačí vedení a fanoušci na pilu?

„Je to hodně ambiciozní, i když nejužší sportovní vedení vnímá sílu Čenstochové, Legie, Štětína. Tlak na první místo tady je, jsou podle toho nastavené i benefity a bonusy.“

Posunul jste se kariérně?

„Je to tak. Teplice mám rád, jsem tam doma, budu se tam vždycky rád vracet. Ale tady je to jiné, víc obecně fotbalově i, co se týče Lechu. Klub je kolos.“

Takže chcete zůstat?

„Uvidíme, jak to dopadne. Podepsal jsem na rok plus tam jsou opce, kterých je několik. Záleží, jak dopadneme. Jestli vyhrajeme titul, jestli získáme pohár, double, jestli se dostaneme do evropských soutěží. Každým úspěchem se délka kontraktu navyšuje. Už nyní se s vedením bavíme, pokud bude možnost, rád zůstanu.“