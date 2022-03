Ba Loua se trápí. Je tu konkurence jako ve Spartě, říká český kouč Lechu

V české lize zaujal. Technika, rychlost, drzost, bezstarostnost - a také body. Adriel Ba Loua si v Karviné vykopal přestup do Plzně a poté posun do Poznaně, tradiční marky polského fotbalu. „Byl to jeden z největších transferů dovnitř klubu za poslední léta,“ upozorňuje kondiční trenér Lechu Antonín Čepek. Ano, Poláci zaplatili za křídlo z Pobřeží slonoviny 1,2 milionu eur, tedy více než 31 milionů korun.