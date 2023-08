Janošek postupovou misi začal skvěle. Góly táhne Bredu, získává si fanoušky

V létě se tak trochu v tichosti přesunul z bojů o záchranu v Česku do druhé nizozemské ligy, kde se s novým týmem pokusí o postup do nejvyšší soutěže. Záložník Dominik Janošek přestoupil z Pardubic do NAC Bredy. Týmu, který s přestávkami od 90. let stabilně hrál Eredevisii až do sezony 2018/19, chce pomoci k návratu mezi elitu. A začal skvěle. V úvodních dvou kolech Eerste Divisie vstřelil tři ze čtyř gólů týmu a pomohl ke čtyřem bodům. Navíc se velmi rychle stává oblíbencem fanoušků, čemuž napomohl gólovými i pozápasovými emotivními oslavami.