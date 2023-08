Ostrák o MLS, Adeniranovi i Messim: Je to pro něj snadné. Co vytížení?

Západní konferenci MLS vládne St. Louis CITY SC, za nějž vstřelil český záložník Tomáš Ostrák v sezoně tři góly. Celou soutěž nicméně ovládá kult Lionela Messiho, jehož příchod (plus Sergia Busquetse a Jordiho Alby) udělal z nejhoršího týmu absolutní hrozbu pro všechny a marketingově vystřelil ligu v „socceru“ do úplně nové dimenze.

Jak na vás působí Lionel Messi, který hraje stejnou soutěž jako vy?

„Vidíte, že furt dává góly, má asistence. Zdá se, že je to pro něj docela snadné. Ten kluk je prostě kvalitativně úplně jinde. Každé utkání ukazuje, že má něco navíc. Vypadá to, že si to v Miami užívá. Asi se tam cítí pohodlně a má všechno, co potřebuje. Prostě si to sedlo.“

Sledujete ho pozorně anebo se mrknete jen na sestřihy jeho akcí?

„Díval jsem se třeba na pohárové finále s Nashvillem. Obešel u šestnáctky jednoho hráče a vystřelil do šibenice. Tyhle momenty rozhodují zápasy. On samozřejmě moc neběhá, nepotřebuje to. Ale s míčem udělá velké věci.“

Inter Miami byl před Messiho příchodem ukotvený na dně tabulky. Teď už asi není nejhorší…

„Kromě Messiho přišli Busquets a Alba. To jsou tři nadstandardní hráči, kteří