Jurásek pryč z Benfiky? Hra o čas: zájemci jsou, konkrétní nabídky ne

Jen půl roku po lukrativním přesunu ze Slavie do Benfiky Lisabon se zdá, že portugalské dobrodružství Davida Juráska (23) spěje ke konci. Neuspokojivé výkony a vytížení v kontextu blížícího se mistrovství Evropy – to vše hraje roli. Ve chvíli kdy „Orli“ přivádí do týmu dalšího levého beka je odchod reálnější než kdy dřív. Zájemci? Z Francie i ze Skotska. Konkrétní nabídka ale zatím není.