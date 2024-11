Bucha o MLS: Není to jen o Messim. Jaké je zázemí i režim v Americe?

Ve třistatisícovém městě na jihozápadě státu Ohio pobývá od února. A na vlastní kůži objevuje Ameriku. „Na některé věci jsem docela koukal,“ přiznává střední záložník Pavel Bucha.

Už jste se v Cincinnati zabydlel?

„Jo. Už nějakou dobu jsme tu zabydlení a cítíme se jako doma.“

Co bylo nejtěžší při stěhování?

„Vízum, shánění domu, auta a podobné věci mi ani tolik starostí nedělalo. Pomáhali mi s tím hodně v klubu. Nejdůležitější pro mě bylo, abych tady měl co nejdřív rodinu a psa. Domov pro mě znamená, že mám u sebe lidi, které miluju. A to se povedlo celkem rychle. Asi po měsíci, co jsem tu byl, za mnou přicestovali. Od té doby je pro mě všechno mnohem jednodušší.“

Pro vízum jste si však musel do Kanady, pokud mám dobré informace.

„Jo, ale zvládlo se to. Nejdřív jsem přicestoval na ESTA vízum, které si jde udělat rychle po internetu. Pak se muselo vyřizovat pracovní povolení, respektive vízum, které mi umožňuje, abych tady mohl dál působit. To se začalo řešit hned na soustředění na Floridě.