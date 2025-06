Kalvach: Na něco, jako je Katar, jsme čekali. Z Plzně jsem neodcházel rozhádaný

Dokončil stěhování z Plzně do rodné Olomouce, kde má dům a plánuje se po kariéře usadit. Během pětitýdenní pauzy se věnuje rodině, především čerstvě narozenému synovi Eliášovi. Vedle toho už se individuálně chystá na zahraniční výzvu. Přesně 1. července se bude hlásit do služeb Katar SC, kde jako volný hráč podepsal víceletý kontrakt. Lukáš Kalvach v exkluzivním rozhovoru pro iSport vypráví nejen o šestiletém působení v Plzni, vztahu s Adolfem Šádkem a dalších plánech ve fotbalovém i osobním životě.

V Plzni a jiných ligových klubech už začali přípravu na novou sezonu, vy máte před angažmá v Kataru ještě volno. Zvykáte si na jiný režim?

„Je to celkem změna. Volno po sezoně bývalo přibližně tři týdny, teď mám ještě o dva týdny navíc. Je to pro mě nové, musel jsem si upravit svůj individuální plán, abych se připravil na 1. července. Teď jsem to měl trošku hektické, včetně stěhování z Plzně do Olomouce.“

Zmiňujete 1. červenec. To je termín, kdy startuje příprava SC Katar, vašeho nového klubu?

„Ano, prvního nám to začíná a musím se tam hlásit. Asi dva dny před tím chci letět do Dauhá.“

Jste na nové angažmá připravený? Jde o úplně něco jiného, než kdybyste přestoupil v rámci ligy nebo zamířil do Evropy.

„Moc se na tuhle výzvu těším. Samozřejmě vím, že je to celkově velká změna, nejen fotbalová, ale i životní. S tím jsem do toho šel, takovou etapu chci vyzkoušet. Doufám, že všechno půjde dobře.“

Velkou roli při takové změně hraje rodina, vám se navíc narodilo druhé dítě, syn Eliáš. Neváhal jste, zda v takové chvíli do zásadní změny jít?

„Manželka mi v tomhle byla oporou, řekla, že do toho určitě jdeme. Komplikovanější to bylo v tom, že jsme v květnu měli termín porodu a všechno se řešilo na poslední chvíli. Bylo to dost rozlítané, ale manželka mě v tomhle plně podporuje a je také ráda, že se to povedlo. Je pro mě zásadní, abych měl podporu rodiny, budeme pak žít v Dauhá společně.“

Poletí hned s vámi?

„Nejdřív tam letím sám. Mělo by nás čekat čtrnáct dní v Dauhá, pak máme v plánu čtrnáct dní na soustředění ve Španělsku. Měsíc, možná dva tam budu sám, abych všechno připravil, potom za mnou přiletí rodina.“

Jste prvním českým hráčem, který si vyzkouší ligu v Kataru. Co vás zlákalo, když jste měl víc variant?

„Nějaké další možnosti byly, ale tohle mě zaujalo celkově jako projekt. Perfektní životní zkušenost, navíc