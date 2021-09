Zajímavá posila na Slovensku. Útočník si chtěl vynutit přestup dresem rivala

O kamerunského útočníka měla zájem i portugalská Boavista, do ní ale zamířil na hostování Petar Musa ze Slavie. Antverpy tak Lamkel Zého pouštějí o pár dní později na Slovensko, kde se na hostování připojí k vicemistrovi tamní ligy DAC 1904 Dunajská Streda.

24letý Kamerunec tak okusí prvoligový fotbal po čtvrt roce, který strávil v B týmu Antverp. Co vedlo k jeho přeřazení?

Lamkel Zé je trochu svéráz. V lednu si chtěl vynutit přestup do řeckého Panathinaikosu, kde by se setkal s bývalým koučem Antverp Lászlem Bölönim. Klub ho nechtěl pustit, Kamerunec tak zvolil zvláštní metodu trucování - do tréninkového centra dorazil v dresu Anderlechtu, hlavního rivala antverpského Royalu. Ochranka před ním zamkla dveře a nepustila jej do areálu. Na Instagramu pak „vyhrožoval“, že příště přijde v dresu lokálního rivala, Beerschotu.

„Chtěl bych se omluvit klubu a fanouškům Antverp, protože jsou úžasní a skvělí. Reagoval jsem takhle, protože má hlava byla někde úplně mimo. Není to pro mě jednoduché. Chci se za to skutečně moc omluvit,“ klopil hlavu po nepovedeném protestu.

Nakonec se kýženého odchodu přece jen dočkal, v pondělí podstoupil zdravotní prohlídku a na roční hostování bez opce se přidá k Dunajské Stredě. Navzdory složité povaze ale pořád platí, že Didier Lamkel Zé je pořád víc než kvalitní fotbalista. Když ho trenér Antverp zrovna nevyřadil z týmu, vedl si Kamerunec v útoku víc než dobře - za posledních 13 kol v minulé sezoně nastřílel sedm branek a na další tři nahrál.