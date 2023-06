Hynek: V Žilině sázíme na projekt. V Dukle jsem prý špatně komunikoval

První sezonu coby hlavní kouč v Žilině přečkal. Ne vždy to se „Šošoňmi“ vypadalo dobře, ale koncepční práce se vyplatila. Závěr ročníku zelenožlutí zvládli na jedničku, když v baráži o pohárovou Evropu předčili Banskou Bystricu i Ružomberok a po jednoleté pauze se znovu pokusí prokousat do Evropské konferenční ligy (EKL) s týmem, jehož věkový průměr je v tuto chvíli těsně nad 21 let. „A to nám ještě ten průměr zvyšuje brankář Slávik, který u nás hostuje z Považské Bystrice,“ vtipkuje trenér Jaroslav Hynek, který se rozpovídal o práci s mladými hráči, konci v Dukle, ale také trenérských trendech.

Máte za sebou turbulentní sezonu v Žilině. Podařilo se postoupit do předkola EKL. Konec dobrý, všechno dobré?

„Ve finále asi ano, ale všichni víme, že bude teď záležet, jak se všichni srovnají se začátkem nové sezony, kde je i Evropa. Pavol Staňo měl před dvěma lety v Žilině podobný tým a těsně se nedostali do EKL přes Jablonec. Teď nám navíc vyhrála devatenáctka ligu, která je propojená s béčkem, bude hrát mládežnickou LM, tak uvidíme. Závěr sezony minulé jsme zvládli, ale díváme se dopředu.“

Systémově hrajete v celém klubu stejně, aby si mladí hráči zvykli lépe na hru A-týmu?

„Ano, ale určité drobné odlišnosti taktického rázu pro daný zápas samozřejmě nejsou zakázány. Absolutně prioritní, oproti rozestavení, jsou pro nás určité herní principy, pohyby a nastavení na hřišti. V projektu, jak nazýváme propojení devatenáctky a béčka, se hraje stejně již od léta. Zimou počínaje od U16 až do A-TÝMU.

Právě váš mladý tým je na Slovensku častým tématem, momentálně máte věkový průměr 21.1 let, nepřemýšlíte, že i směrem k EKL přivedete někoho zkušenějšího?

„Pojem mladý tým jsme si v interní komunikaci zakázali, takže vždycky říkáme, že jde o tým, který sbírá zkušenosti. Co se týče věkového průměru, tak byl ještě nižší, on nám ho na jaře zvyšoval brankář Matej Slávik, který k nám v 28 letech přišel z Považské Bystrice na hostování.“ (Smích)

A to případné posílení někým zkušenějším do pole?

„Není to postavené tak, že bychom nemohli přivést staršího hráče. Mám možnost