Barcelona odletěla pro Neymara. PSG tlačí na odchod, rýsuje se dohoda | iSport.cz

Velký přestup je možná už blíž, než si kdokoliv dokázal ještě před pár týdny představit. Neymar za PSG nehraje, podle některých zdrojů už se ani nezapojuje do tréninku. V úvodním ligovém kole na něj naštvaní fanoušci PSG připravili nenávistné transparenty. V klubu 27letého šikulu nechtějí, nestojí o někoho, komu nevoní jejich milovaný dres.

Asi až v tu chvíli bohatí šejkové, kteří klub ovládají, pochopili, že situace je opravdu neudržitelná. A podle dostupných informací podnikají kroky k tomu, aby Neymarův přestup dopadl co nejrychleji. Ku prospěchu všech, protože napětí kolem obletovaného fotbalisty a potažmo celého týmu každým dnem narůstá.

V úterý ráno z Barcelony odletěla speciální delegace. V letadle směr Paříž seděli ředitel Javier Bordas, jehož vliv po rezignaci viceprezidenta Jordi Maestreho ještě stoupl. Nechyběl ani André Cury, brazilský vyjednavač, který měl prsty v Neymarově přestupu do Barcelony ze Santosu v roce 2013. K nim připočtěme ještě technického ředitele Erika Abidala, bývalého obránce klubu.

Neymar neskrývá, že touží po návratu do svého milovaného klub, odkud odešel jako nejdražší fotbalista historie za 222 milionů eur. Složitá transakce ale má celou řadu zádrhelů, kterou se jednatelé poprvé za jedním stolem pokusí vyřešit.

V PSG nejdřív požadovali minimálně stejnou finanční kompenzaci, za jakou 27letý útočník před dvěma lety přišel. Barcelona kontrovala nabídkou v podobě nižší sumy a hráčské náhrady, což arabští šejci zprvu odmítali. Teď, vzhledem ke stále vyostřenější situaci, jsou ochotní ustoupit.

Pařížský klub stále požaduje co nejvíc peněz, naopak Barcelona je pod tlakem finančního fair play a chce sumu stáhnout dolů. Podle listu Le Parisien nabízí 60 milionů eur (1,6 miliardy), včetně bonusů až 80 milionů eur, k tomu záložníka Philippe Coutinha. Ve hře je i varianta, že Neymar odejde do Barcelony na roční hostování s následnou opcí na prodej. Tím by Barcelona získala čas, aby do příštího léta sehnala víc financí, které by náročný transfer pokryly.

Kolem Neymara krouží i konkurenční Real, kde si mohou už toto léto dovolit zapatit vyšší částku, než jakou je schopná dát dohromady Barcelona. Obchod ale spíš nedopadne, trenér Zidane údajně upřednostňuje nákup Paula Pogby, případně Kyliana Mbappého.

Barcelona má v létě za sebou nákladný přestup Antoine Griezmanna (120 milionů eur, více než tři miliardy korun), na další velký nákup nemá v kase momentálně dost peněz. Nic ale nevzává, s blížícím se koncem přestupového okna se šance na uzavření dohody s Neymarem rapidně zvyšují.

Návrat brazilského démona si přejí i největší hvězdy. Lionel Messi prý Neymarovi osobně volal, aby nebral nabídku od Realu a počkal na vyjednávání s Barcelonou.

Je možné, že po setkání v Paříži se ledy ještě víc pohnou...