Hazarda trápí zdraví. Rok jako sedm let v Chelsea, Realu chybí góly | iSport.cz

Jeho přesun na Santiago Bernábeu byl splněný sen. Moc příjemně ale zatím nevychází. Eden Hazard za necelou sezonu v Realu Madrid musel vynechat stejně zápasů, jako za sedm let v Chelsea. Týmu Zinédina Zidanea citelně chybí jeho ofenzivní přínos „Byl tahounem týmu, možná mezi pěti nejlepšími hráči na světě,“ zalitovala jeho ztráty madridská legenda Jorge Valdano.

Už Vánoce neprobíhaly v Hazardově novém madridském domově zdaleka podle představ. Po vlasové zlomenině v pravém kotníku je strávil o berlích a bez možnosti pomoci svému týmu. V dálce aspoň plála naděje a slib toho, že až se vrátí, bude zase útočnou zbraní číslo jedna v tažení Realu za titulem a triumfem v Lize mistrů.

Belgická hvězda se vrátila na začátku února a stihla ligové zápasy proti Celtě Vigo (2:2) a Levante (0:1). A přišlo to znovu, další zranění stejného kotníku. Toho, ve kterém je od zlomeniny v roce 2017 titanová destička. V klubu už se začíná mluvit o tom, že by měl podstoupit operaci, která by ho vyřadila z akce po zbytek sezony...

I kdyby na zákrok nedošlo, není jistota, kdy se Hazard stihne vrátit a hlavně v jaké formě a psychické pohodě. „Ta noha je oslabená tak moc, že šlo těžko poznat, co mu v sobotu způsobilo to zranění,“ řekl pro rádio Onda Cero Jorge Valdano, 64letý Argentinec, který působil v Realu jako hráč, trenér i generální manažer.

„Už má v sezoně dvě velké pauzy, Madrid dost možná přijde o svou největší hvězdu. On byl tahounem týmu. Real má skvělé hráče, ale Hazard byl ještě o level nad nimi, možná mezi pěti nejlepšími na světě,“ dodal Valdano.

Zdlouhavé zdravotní trable musí pro belgickou hvězdu být těžké i psychicky, takhle dlouhou dobu bez fotbalu totiž ještě nezažil. Dodneška kvůli zranění vynechal už 19 zápasů Real, středeční bitva v Lize mistrů s Manchesterem City bude dvacátá absence. Právě dvacetkrát chyběl kvůli zranění i při svém působení v Chelsea. Tam na to ale nepotřeboval tři čtvrtě roku, nýbrž sedm let...

Hazardovo zranění je komplikací pro Zinédina Zidanea, který musí v kádru najít tu správnou náhradu. „V tuhle chvíli si myslím, že si jeho místo zaslouží převzít Vinicius Junior,“ nabídl Valdano svůj názor pro Onda Cero. „Ale Zidane se v takových situacích přiklání spíš ke zkušenějším hráčům. Nebyl bych překvapený, kdyby přišla šance pro Garetha Balea, aby si zahrál vedle Karima Benzemy,“ dodal zkušený expert.

Jedna věc je jistá - se středečním bojem proti Manchesteru City a víkendovým El Clásikem na obzoru potřebuje Real někoho, kohokoli, kdo začne střílet góly. Třináctigólový Karim Benzema sice 1. února rozhodl derby s Atlétikem, od té doby ale mlčí.

Jak si všimnul španělský statistik známý jako MisterChip, Real od odchodu Cristiana Ronalda nedal gól 21 z 93 zápasů. S Ronaldem v sestavě vyšel naprázdno jen 36krát v 438 zápasech. Hazard možná není takový kanonýr jako Ronaldo, v minulé sezoně ale dal za Chelsea 21 gólů napříč soutěžemi. A ty by se teď „bílému baletu“ tuze hodily...