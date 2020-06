Bagry boří Bernabéu! Ovlivní maličká náhrada boj Realu Madrid o titul? | iSport.cz

Gareth Bale má mít namířeno do Newcastlu • Profimedia.cz

Španělská fotbalová liga se restartuje už ve čtvrtek. Dohrát zbývá 11 kol a ztráta Realu Madrid na Barcelonu jsou nicotné dva body, „bílý balet“ navíc hned na začátku odehraje během pěti dní dva zápasy doma. Jenže to tentokrát neznamená Santiago Bernabéru, ale tréninkový stadion Alfreda di Stefana. Ikonické místo španělského fotbalu totiž prochází přestavbou a místo hráčů se jeho ploše prohání stavební stroje.

Střešní konstrukci už sundaly jeřáby, pryč je i velká část sedaček a stroje intenzivně pracují okolo stadionu i přímo uvnitř. Po trávníku není památky a tam, kde bylo ještě před pár týdny zeleno, bagry vytváří obří prostor, kam se má schovávat trávník „nového Santiago Bernabéu“ ve chvílích, kdy na přestavěném stadionu budou mimosportovní akce. Ne, tady v neděli La Liga rozhodně nerestartuje.

Vedení Realu Madrid využilo koronavirovou krizi a nucenou přestávku, aby o několik měsíců urychlilo přestavbu, která měla původně začít až po sezoně. Soutěž bude i po znovurozehrání stejně bez diváků, tak k čemu 81 044 prázdných sedaček?

Královský klub našel náhradní řešení ve vlastním tréninkovém centru, je jím stadion pojmenovaný po klubové legendě Alfredu Di Stéfanovi na okraji metropole, který za normálních okolností používá klubové béčko.

Má stejné rozměry hrací plochy, vyhovující zázemí a rychle se vybudovaly drobnosti jako třeba zázemí pro technologii VAR. Je na něm ale jen šest tisíc sedaček. Kapacita hlavního stánku Realu je víc než třináctkrát vyšší.

Může dočasné stěhování hvězdy „bílého baletu“ ovlivnit? Na náhradním stadionu sice trénují, ale i tak se může změna v ostrém zápase projevit. „Když hrajete doma, znáte každý detail. Víte, kde co je, dokonce i reklamní tabule. Hraní v jiném prostředí může způsobit, že se ve velké intenzitě musí hráč na vše víc soustředit,“ upozorňuje ve svém komentáři server sportskeeda. „Každé zdržení v ostrém zápase může způsobit velký rozdíl. Třeba o vteřinu opožděná přihrávka už může vystavit spoluhráče od ofsajdu.“

Výhodou podle komentáře naopak může být motivace soupeřů. Na věhlasném stánku v centru Madridu se mohou chtít předvést, místo toho Real vyzvou v o mnoho skromnějším prostředí.

Hráči podobnou možnost odmítají. „Nemyslím si, že by to bylo riskantní. Je čest hrát na stadionu pojmenovaném po největší legendě klubu. A třeba na něm získat titul,“ prohlásil pro Movistar Plus gólman Thibault Courtois.

„Trénovali jsme tam a naše výkony nové prostředí neovlivní. Je pravda, že hraní bez fanoušků je jiné. Když je dobrá atmosféra, dává nám to víc adrenalinu a odvahy, na hřišti si dovolíme víc. Teď sice nebudeme mít tak kvalitní soupeře, ale motivace je jasná – chceme vyhrát titul!“ prohlásil odhodlaný belgický gólman.

Real restartuje La Ligu v neděli v souboji s Eibarem, který se drží těsně nad sestupovými pozicemi, příští čtvrtek pak ve svém tréninkovém areálu přivítá sedmou Valencii. Do konce soutěže zbývá 11 kol a rozdíl mezi první Barcelonou a druhým „bílým baletem“ jsou pouhé dva body.