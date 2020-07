Složitý případ Bale. Real vyjde draho a je neprodejný, proč loni nevyšla Čína? | iSport.cz

Je to tam! Real Madrid se po třech letech dočkal mistrovského titulu • Reuters

Gareth Bale má mít namířeno do Newcastlu • Profimedia.cz

V těchto dnech je to přesně rok. Bale měl v červenci 2019 nakročeno do Číny, byl rozhodnutý zamířit do celku Jiangsu Suning. A Real mu nehodlal bránit. „Pokud Gareth může odejít zítra, tím lépe,“ nechal se tehdy dokonce slyšet trenér Zidane. Loučení s rychlým ofenzivním hráčem kvitovali i kluboví šéfové.

Jenže zítra nikdy nepřišlo. Real na turné po Americe sehrál přípravné utkání proti Atlétiku a utrpěl šílenou porážku 3:7. Trapný debakl s městským rivalem všechno změnil, o výraznou tvář najednou nebylo vhodné přijít. Na Santiago Bernabeu si řekli, že za slušný obnos prodají jiné hráče, třeba Jamese Rodrigueze.

V té době se navíc zdála být nejistá i budoucnost kouče Zidana. A možnost, že jej brzy nahradí někdo, kdo si k Baleovi najde cestu lépe, přiměla prezidenta Florentina Peréze, aby si Velšana v týmu ještě podržel.

Jak v tomto týdnu připustil záložník Realu Toni Kroos, na Balea měl náhlý obrat všemožný, ale rozhodně ne pozitivní vliv. „Myslím, že minulé léto už chtěl odejít. Klub mu nejprve řekl ano, a pak nakonec ne. Nevím, jestli je kvůli tomu ještě pořád trochu naštvaný,“ řekl Kroos v německém podcastu Lauschangriff.

Bale se podle britského serveru Daily Mail úplně původně stavěl k přestupu zdrženlivě. Pak ovšem přijal, že by se stal hlavní tváří čínské Super League a hodlal si sbalit kufry. Nevyšlo to...

A Real to teď může dost výrazně pocítit v klubové pokladně. Mluví se o tom, že Bale má roční příjem až 17 milionů eur (necelých 450 milionů korun), jeho současná smlouva platí až do roku 2022. O odchodu už křídelník nechce slyšet. „Gareth má rád život v Madridu a nikam nepůjde,“ uvedl pro BBC minulý týden jeho agent Jonathan Barnett.

Mluvilo se třeba o zájmu Manchesteru United, jenže i vzhledem k celosvětové pandemii kluby čeká spíš utahování opasků než velkolepé rozhazování. Proto možná žádný klub na světě nebude aktuálně schopný vyrovnat se Baleově platu z Realu.

Otázkou tak zůstává, jak budou příští dva Velšanovy roky vypadat. Čistě z pohledu do statistik je přitom jeho (doposud sedmileté) angažmá ve Španělsku superúspěšné, vždyť čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů! Slušně rozjel i uplynulou sezonu, kdy měl z prvních šesti utkání velmi dobrou bilanci 2+2.

Postupně se však ze sestavy vytrácel. Zmar vyvrcholil po koronavirovém restartu, kdy z jedenácti duelů naskočil jen do dvou. A Zidane při volbě hráčů na křídelní posty dává přednost Hazardovi, Viníciovi, Rodrygovi, Vasquezovi, Asensiovi či Iscovi. Bale je až za nimi. Co s ním bude dál?