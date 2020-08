V Barceloně přišel třesk! Kouč končí, nástupce brzy. Pokus o Neymara?

Pondělní vydání španělských deníků bylo zahlcené podobnými zprávami. Co může za krach Barcelony, jak z něj ven? A co bude s Lionelem Messim , který už podle některých informací požádal klub o uvolnění jinam?

Špičky z vedení Barcelony během pondělí jednali o dalším postupu. Sezení skončilo odpoledne - krátce před třetí podle očitých svědků opustil Camp Nou Óscar Grau, výkonný ředitel klubu, na oběd šli sportovní ředitel Eric Abidal a trenér Quique Setién.

Na výsledek schůzky se čekalo až přibližně do půl deváté. „Quique Setién už není koučem prvního týmu. Jde o první rozhodnutí v rámci širší restrukturalizace mužstva. Jméno nového trenéra bude oznámeno v příštích dnech,“ objevilo se pak ve stručném prohlášení na klubovém webu.

Neúspěšná Setiénova mise končí už po sedmi měsících ve funkci. Tým pod jeho vedením skončil druhý v lize, ve španělském poháru i Lize mistrů vypadl ve čtvrtfinále. Poprvé od roku 2008 tak Barcelona zakončila sezonu bez trofeje.

Možný nástupce? Shoda prý panuje na Ronaldovi Koemanovi. Současnému trenérovi nizozemské reprezentace, který jako hráč působil v klubu v letech 1989 – 1995.

Podle Mundo Deportiva už probíhají finální jednání s nizozemskou asociací o možném uvolnění od národního týmu, ladí se detaily trenérovy smlouvy. Koeman by měl podepsat dvouletý kontrakt. Kratší varianta reflektuje nejistou situaci, protože příští rok v Barceloně proběhnou prezidentské volby. Druhou možností je Mauricio Pochettino, z něj ale hvězdná kabina prý nadšená není. Také proto, že se v minulosti o klubu negativně vyjadřoval a působil jako hráč i trenér v konkurenčním Espanyolu.

„Raději bych pracoval na své farmě v Argentině, než abych trénoval na určitých místech,“ prohlásil v minulosti Pochettino, jenž ale své vyjádření korigoval. „Musím to pořádně vysvětlit. V tom roce jsem byl v Barceloně. V baru jsem se potkal s Josepem Mariem Bartomeuem. Pozdravili jsme se, protože naše děti navštěvují stejnou školu a pět minut jsme si povídali. Taková je realita. Dobře víte, že tyto zvěsti jsou k nezastavení,“ sdělil pro El Pais. „Neměl jsem v úmyslu Barcelonu urazit, dalo se to říct i jinak. V Espanyolu jsem se proslavil, ale nejsem arogantní a obvykle se takto nevyjadřuji. Teď už bych to zřejmě neudělal, protože nikdy nevíte, co se stane.“

Intenzivně se řeší i podoba hráčského kádru, jehož rekonstrukce je po opakovaných selháních v závěrečných kolech Ligy mistrů potřebná. Barcelona by mohla učinit druhý pokus o návrat Neymara – do PSG je údajně ochotná vyměnit Antoine Griezmanna , jehož angažmá se zatím příliš nepovedlo.

V nejistotě jsou i další hráči – podle španělských médií Barcelona uvažuje o prodeji sedmi členů základního kádru – jmenovitě Ivan Rakitič, Ousmane Dembélé, Arturo Vidal, Arthur Melo, Junior Firpo, Martin Braithwaite a Samuel Umtiti.

Hlavním otazníkem zůstává Lionel Messi – argentinský kapitán od debaklu s Bayernem veřejně nevystoupil, nicméně řečí okolo hlavní týmové postavy létá hodně. Vedení klubu už měl oznámit, že chce ukončit ještě rok platný kontrakt a ze svého srdcového klubu odejít.