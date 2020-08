Messi (a Barcelona) na rozcestí. Proč by mělo dojít k odchodu legendy | iSport.cz

Co se mu asi honilo hlavou, když odlétal z potemnělého Lisabonu? Lionel Messi kousal v pátek v noci jednu z nejtěžších porážek kariéry. Hřiště opouštěl zostuzený, po debaklu Barcelony 2:8 od Bayernu naprosto zdemolovaný. Tak, jak si hráč jeho formátu nezaslouží. Co ostuda pyšného klubu znamená pro nejslavnější ikonu? Pokud mají přijít nevyhnutelné změny, nabízí se otázka, zda spojení už není vyčerpané.

Ve 33 letech Messimu zbývají tři, možná čtyři roky na úplném vrcholu. Každá éra jednou končí, tu jeho v Barceloně možná utnul šílený výprask, který Katalánci prožili v Lisabonu. Nejde o porážku, ale o její způsob. Už několik týdnů před velkým zápasem Messi veřejně deklaroval, že současná Barcelona nemá proti nejlepším celkům nárok. Což v plné nahotě odhalil právě souboj s rozjetými Bavory.

Messi si ani neškrtl, jediným zábleskem byla tyčka ze standardky. Také jemu chyběla vášeň, touha, pohyb, drajv. Odhodlání a sebeobětování, bez kterého nelze nic vyhrát. Stále umí výjimečné věci, střílí mraky gólů. Ale v klíčovém duelu ukázal jen minimum.

Co dál? Argentinská desítka do poslední fáze kariéry určitě nepůjde ve stylu nastřílet „jen“ hattrick Eibaru, Levante, Leganés nebo podobným soupeřům. Celý život hraje o velké klubové trofeje, to ho žene do neustálého tréninkového drilu a odolávání ohromného tlaku, jakému čelí v každé vteřině na trávníku.

Barcelona ale momentálně nevypadá, že by mohla konkurovat světovým týmům. Celý klub čeká razantní přestavba na hřišti i v kancelářích, pokud jej zodpovědní lidé chtějí vrátit mezi absolutní šlechtu. Což nepůjde hned.

A je ochotný čekat i Messi? A může se změnit Barcelona, pokud jí bude šéfovat současný lídr? Časy, kdy společně s Xavim a Iniestou, posléze s Neymarem a Suárezem, demoloval soupeře na počkání, jsou dávno pryč. S Bayernem nešlo o jednu slabou chvilku, varovných signálů už proběhlo mnohem víc. V Lize mistrů došlo k průšvihu potřetí za sebou – stačí si vzpomenout na promarněné odvety ve čtvrtfinále s AS Řím a posléze s Liverpoolem.

Neshody ve vedení, čachry s trenéry, nepřesvědčivý herní styl. Absence kvality, pohybu, překvapivých momentů. Hra Barcelony byla místy naprosto zoufalá a neodpovídá moderním požadavkům pro velké zápasy.

Messi má během dovolené o čem přemýšlet. Buď po řádném zvážení podepíše nový kontrakt, s nímž nejspíš definitivně uzavře kariéru ve svém srdečním klubu. Nebo si dá dohromady pro a proti a zjistí, že touží po nové motivaci. Hecne se, vydupe si rozvázání smlouvy a vybere novou adresu. Hodí mu laso Pep Guardiola z Ostrovů? Nebo dojde na kafe s Cristianem Ronaldem a dvě legendy spojí síly v Juventusu? Messimu a možná i Barceloně by prospělo, kdyby se alespoň na chvilku vydali jiným směrem.

