Barcelona blokuje Messiho přesun do PSG: Finančně jsou na tom hůř než my!

V neděli v poledne se Lionel Messi v slzách rozloučil s Barcelonou. Na Camp Nou pokračovat nemůže, cesta do jiného klubu, pravděpodobně PSG, je umetená. Aspoň tak se to ještě před pár hodinami zdálo... Katalánci ale do Messiho přesunu pod Eiffelovu věž ještě zkoušejí hodit vidle. Podle zpráv deníku Marca se právníci zadluženého velkoklubu snaží Argentincův podpis ve Francii zablokovat.