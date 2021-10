Real trestal hříchy a ovládl El Clásico. Barcu neodepisujte, řekl Ancelotti

El Clásico patří už počtvrté v řadě Realu Madrid! „Bílý balet“ díky vysoce efektivní taktice vyloupil zaplněný Camp Nou 2:1 a vyhoupl se do čela La Ligy. Naopak Barcelona je až na devátém místě. „Dnes jsme byli tvrdě potrestáni za naše chyby. Prohrát jsme si nezasloužili. Real se spoléhal jen na brejky, ale to už je fotbal a my se musíme ve zbytku ročníku zvednout,“ kousal hořkou prohru kapitán Katalánců Sergio Busquets.