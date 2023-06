Messi končí v PSG! V plánu návratu do Barcelony figuruje také Beckham

V sobotu proti Clermontu naposledy obleče dres PSG. Lionel Messi (35) završí druhou sezonu v Paříži druhým titulem a zamává fanouškům. Hlavní cíl mise ve Francii ale nevyjde, trofej z Ligy mistrů bohatý klub stále míjí. Co bude s fenomenálním útočníkem dál? Rodí se plán, jak uskutečnit návrat do Barcelony, který není kvůli finančním pravidlům vůbec jednoduchý.

Lionel Messi drží v sezoně ligovou bilanci 31 zápasů, 16 gólů a 16 asistencí. Zvykl si na francouzský fotbal, v druhém roce, kdy dotáhl Argentinu k titulu mistrů světa, předváděl fenomenální kousky. Hlavní cíl ale nesplnil - v Lize mistrů vyhučel hvězdný tým už v osmifinále proti Bayernu, bavorskému sokovi nekladl nejmenší odpor.

Zklamaní fanoušci velkoklubu z Paříže dali Messimu najevo, že nedoručil to, o čem všichni snili. Vztah mezi argentiským mágem a klubem pomalu vyprchal, vše vyvrcholilo anabází, kdy se Messi sebral a bez svolení trenéra odletěl na plánovanou cestu do Arábie. V tu chvíli bylo jasné, že pod Eiffelovkou končí a na čtvrteční tiskovce to potvrdil i trenéra Christophe Galtier.

„V této sezoně byl důležitou součástí týmu, pořád byl k dispozici. Nemyslím si, že jakékoli komentáře nebo kritika vůči němu jsou oprávněné. Vždycky tu byl pro tým. Považuju za poctu, že jsem ho doprovázel v této sezoně,“ uvedl Galtier.

Tři možnosti, co dál

Co dál? Messi v červnu oslaví 36. narozeniny, v zásadě má tři možnosti. Stačí kývnout a vydělá pohádkové miliardy v Arábii, podobně jako to učinil už v zimě jeho věčný rival Cristiano Ronaldo .

Druhá varianta je odchod do zámoří, v tamní MLS na něj má počíháno Inter Miami. Spolu s arabským Al Hilalem už Messimu poslal oficiální nabídku, podle tamních médií je ve hře čtyřletý kontrakt na 50 milionů eur ročně (1,2 miliardy korun). Pro odchod na jih USA hrají přiznivé podmínky, Messi by snadno zapadl a měl by to výrazně blíž do Rosaria, odkud se vydal dobývat fotbalový svět. Na Floridě navíc vlastní dům.

Messi má ještě třetí možnost. Odchod do Arábie se příliš nezdá manželce Antonelle. Ta pro rodinu prosazuje jiný plán - vrátit se domů, tedy do Barcelony. Možný přesun sebou nese obří finanční náklady. Zúčastněné strany tedy vymýšlí, jak dojít k vytouženému cíli.

Francouzský deník L'Équipe odhalil velmi zajímavý plán. Messi se upíše na čtyřleté období Interu Miami, který spoluvlastní David Beckham . První část kontraktu ale stráví v Evropě - do Barcelony by mohl jít obratem až na 24 měsíční hostování. Katalánský klub by tím obešel přísné finanční podmínky, které mu brání v tom, aby Messiho podepsal napřímo. Při variantě hostování by část mzdy šla za americkým celkem, což by rozpočtu ulehčilo.

Messi nemládne, ale stále je schopný fungovat v elitním evropském fotbale. Nikdy už nebude poctivým sprinterem a presujícím hráčem, přesto svou genialitou obohatí jakýkoliv světový tým, pokud mu správně ušije taktiku na míru. Tak, jak se to povedlo Lionelu Scalonimu na mundialu v Kataru.

Barcelonu vede Messiho mentor, bývalý spoluhráč a velký parťák Xavi. Pod jeho taktovkou by mohl vzniknout soubor, který opět nechá vyniknout jednoho z nelepších hráčů fotbalové historie.