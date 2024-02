Prst v pozadí! Hvězda zuřila, „hlupák“ se přepočítal: tohle bude mít dohru

Nejapný vtípek vůči Ocamposovi - jeden z mladých fanoušků ho prstem píchl do hýždí • Repro X.com

Sevilla v pondělní dohrávce 23. kola La Ligy zvítězila na půdě Raya Vallecana 2:1 a vzdálila se sestupovým příčkám - alespoň na chvíli. Její hvězda Lucas Ocampos by tak mohl být spokojen, ale více než výsledek se řeší situace z 33. minuty, kdy neurvalý fanoušek argentinskému hráči strčil prst do pozadí ve chvíli, kdy se Ocampos chystal vhazovat míč do hry.