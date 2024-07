Letáček přestoupil do Getafe: Od první chvíle jsem věděl, že do toho půjdeme

Jiří Letáček odchází do Španělska • Pavel Mazáč / Sport

Fotbalový brankář Jiří Letáček přestoupil z Baníku Ostrava do Getafe. Pětadvacetiletý gólman podepsal se španělským klubem smlouvu na čtyři sezony. „Taková nabídka může přijít jednou za život," okomentoval odchod sportovní šéf Ostravanů Luděk Mikloško.

„Odcházím za svým snem, ale strašně rád se sem budu vracet. Bez Baníku bych ten krok rozhodně neudělal,“ řekl Jiří Letáček na rozloučenou ostravským fanouškům na klubovém webu. „Během soustředění v Polsku jsem dostal zprávu od manažera. Od prvního momentu, kdy to řekl, jsem věděl, že to chci, že do toho půjdeme,“ sdělil okolnosti nabídky své agentuře SportInvest.

Téměř dvoumetrový rodák z Pardubic strávil v Baníku poslední dva roky, v minulém ročníku byl jasnou jedničkou týmu, který se dostal do předkola Konferenční ligy. Tu v další sezoně chytat nebude, Getafe skončilo v La Lize dvanácté, ale v Ostravě dostal zelenou.

„Nejsme pod tlakem toho, že bychom museli prodávat za každou cenu hráče z osy mužstva, ale tento transfer přesně zapadá do kategorie těch, které dávají smysl pro všechny strany. Je to navíc důkaz o tom, že jsme v Baníku schopni pracovat s hráči a posouvat jejich výkonnost výše, i na úroveň nejlepších evropských soutěží,“ těší Luďka Mikloška.

„Příprava bude trvat ještě měsíc. Vždycky to bude o mých výkonech, ale šance bude, říká o svých šancích sám gólman. „Čím ofenzivnější liga, tím víc práce pro brankáře a já jsem rád v permanenci. Zahrát si proti Mbappému nebo Griezmannovi by bylo naprosto senzační. Věřím, že se dostanu k telefonu s Tomášem Vaclíkem, poptal bych se ho, jak to ve Španělsku funguje,“ plánuje.

Ostravanům aktuálně na soupisce áčka zbyli dva brankáři. 19letý mladík Mikuláš Kubný a o 4 roky starší Jakub Markovič, který by se mohl stát novou jedničkou. Odchovanec Slavie už podobnou situaci zná, s Letáčkem se před dvěma lety střídal v brance Pardubic, po jeho přestupu převzal místo v brance. Až do doby, kdy Pardubice přivedly na hostování Florina Nitu.

