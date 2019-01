Ondrášek o svém angažmá v Dallasu. Představí ho před 20 tisíci fanoušky | iSport.cz

V Polsku se vám dařilo. Proč odcházíte do Spojených států?

„Končila mi tu smlouva a nebylo jisté, zda Wisla najde majitele. Tím pádem jsem neměl nabídku na nový kontrakt. A Dallas byl nejzajímavější ze všeho. Neznám člověka, který by to nechtěl zkusit. Vždycky jsem se chtěl do Ameriky podívat, teď se mi to splní. To je to největší plus. Chtěl jsem si vyzkoušet něco jiného. Taky mám moc rád anglicky jazyk. Je mi třicet, tak proč to neudělat.“

Jaké nabídky kromě Dallasu jste ještě měl?

„Co vím, bylo tam nějaké Holandsko, Polsko, Korea, Japonsko, snad i Nový Zéland. Mohl jsem zůstat i v Polsku, ale to jsem v žádném případě nechtěl. Nemohl bych hrát proti Wisle. Mám tu strašně moc přátel, to by nešlo.“



Přesvědčilo vás i to, že za vámi trenér a sportovní ředitel Dallasu opakovaně přiletěli?

„To je určitě super. Potkali jsme se, dodalo mi to motivaci. Mám z nich pocit, že to jsou super lidi.“

V Dallasu chystají vaše představení během zápasu NHL, před skoro dvaceti tisíci lidmi. Co vy na to?

„Slyšel jsem to už taky. Moc nadšený z toho po pravdě nejsem. Já se nepovažuju za hvězdu. Já jsem bojovník, žádný Ronaldo nebo Messi. Takže vlastně doufám, že k tomu nedojde. Když to tady dělají pro Zlatana nebo Rooneyho, to se dá pochopit. Ale pro mě? Já bych z toho určitě takovou událost nedělal. Bez té prezentace bych se prostě obešel, ale jestli to budou chtít, tak to samozřejmě přijmu, to je jasné. Ale je to potřeba brát i jinak.“

ČEŠI V AMERICE LUBOŠ KUBÍK

Chicago Fire (1998-2000)

80 zápasů/17 gólů

FC Dallas (2001)

11 zápasů/1 gól BOŘEK DOČKAL

Philadelphia Union (od 2018)

31 zápasů/5 gólů ZDENĚK ONDRÁŠEK

FC Dallas (od 2019)

Jak?

„Že si musíme pomoct navzájem. Ty začátky nebudou jednoduché. Už teď se na to připravuju. Takže trochu počítám s tím, že mi i oni pomůžou.“



Jak se připravujete?

„Abych řekl pravdu, takhle psychicky unavený jsem ještě nebyl. Je to velká změna. I pro přítelkyni, která si tu v Polsku zařídila salon a teď to musí řešit. Tím pádem je toho i na mou hlavu o něco víc. Přece jenom, není to Polsko, není to za rohem. Jsou to tisíce kilometrů.“



Skoro to vypadá, že se chystáte na jiný život.

„Dá se to tak říct, že to bude jiný život.“



I když se o vás už víckrát mluvilo v souvislosti s reprezentací, ještě jste neodehrál ani minutu. Považujete národní tým odchodem do Ameriky za uzavřený příběh?

„Nepovažuju. A když jsem zvažoval Dallas, vůbec jsem na reprezentaci nemyslel. Myslím, že i z druhého konce světa se tam dá dostat. Bylo by to pro mě krásný a pořád to neodepisuju. Koneckonců Bořek Dočkal je toho příkladem.“



Ale o své jisté místo v národním týmu na čas přišel.

„To je pravda. Jenže to bylo spíš Čínou než Amerikou. Co je ve Philadelphii, už zase za nároďák hraje.“

Co jsem slyšel, tak trenér Šilhavý v tom zásadní překážku nevidí.

„Tak to je dobré vědět. Opravdu myslím, že to není na překážku. Co vím, všichni na to koukají velmi pozitivně. Pro mě to je čest, že jsem třetím Čechem v téhle soutěži. Hrozně se těším a věřím, že na to mám.“



Třeba budete nahánět Ibrahimovice v tabulce střelců…

„To je takový bonus toho přestupu. Že si zahraju proti Zlatanovi, to je čest. Jsem rád, že tam zůstává, stejně jako Wayne Rooney. To byl takový můj idol.“

OČIMA AGENTA DAVID ZÍKA (Global Sports) Zdeněk je dobrodruh

"Zdeněk už si ve svém věku potřeboval vydělat, a jelikož je dobrodruh, hledali jsme mu angažmá mimo Evropu. Zámořská MLS je atraktivní destinace, která nabízí zajímavé platové podmínky. Bořek Dočkal a Albert Rusnák udělali v Americe českým a slovenským fotbalistům dobré jméno, a tak věříme, že se nám otevírá nový trh. Kromě Zdeňka jsme udělali do Minnesoty i Jánka Greguše, na tomto přestupu něco vydělá i Jablonec. V MLS jednáme i o dalších hráčích, ale odchod Pepy Šurala do New Yorku je už pasé, tam jsme narazili na platový strop. V Pepově případě to nyní vypadá na Turecko, tamní kluby vyvíjely během svátků velkou aktivitu."