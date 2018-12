Další Čech v Americe! Kanonýr Ondrášek odešel z Polska do Dallasu | iSport.cz

Ondrášek zaznamenal v 19 zápasech v dresu Wisly Krakov 11 branek, na jaře už ale další nepřidá. Od roku 2019 jeho služby náleží americkému FC Dallas, kde podepsal smlouvu na 2 roky s dvouletou opcí. Nebude prvním Čechem, který v texaské metropoli působil. V době, kdy se klub jmenoval Dallas Burn, v něm působil Luboš Kubík.

"Zdeňka si vybral nový trenér Luchi González a sportovní ředitel Marco Feruzzi, který za ním osobně letěl do Krakova. Zdeněk bude oblékat dres se svým oblíbeným číslem 13," informuje hráčova agentura Global Sports.

Ondrášek, 29letý rodák ze Strakonic, je odchovancem českobudejovického Dynama. V zahraničí před polskou štací působil ještě v norském Tromso, kde byl v roce 2012 nejlepším střelcem ligy se 14 přesnými zásahy.

FC Dallas has signed forward Zdeněk Ondrášek from Polish first-division side Wisła Kraków using Targeted Allocation Money (TAM).



