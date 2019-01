Díaz: Real je splněný sen. City prodeje nelitují, co když ale napodobí Sancha? | iSport.cz

Španělský mládežnický reprezentant Brahim Díaz se po pěti a půl letech strávených na Ostrovech vrací zpět do rodné země. Nadějný záložník, jehož si Manchester City vyhlédl už v jeho pouhých čtrnácti letech, se nedokázal prosadit v nabitém kádru a zatoužil po změně dresu. Nakonec se dočkal vcelku překvapivého přestupu.

Jako další klub, v němž by chtěl strávit příští roky své kariéry, si vybral slavný Real Madrid. Tým, který v předchozích třech letech ovládl milionářskou Champions League a patří mezi světovou elitu. Momentálně se však „Bílý balet“ nachází ve velké herní krizi, jíž prožívá prakticky už od úvodu nové sezony. Stále se nedokázal úplně vypořádat s odchodem trenéra Zinédine Zidana a hvězdného snajpra Cristiana Ronalda.

Královský klub za novou akvizici, jež v A týmu „Citizens“ odehrála pouze patnáct zápasů a v tomto ročníku se na hřišti objevila pouze čtyřikrát, vysázel rovných 15 milionů liber, což je v přepočtu 428 milionů korun. Součástí tranferu je i doložka k dalšímu případnému přestupu, z prodejní ceny by Manchester vyinkasoval 15 procent. A pokud by Real Díaze někdy poslal do United, obdrželi by vlastníci City ještě o 25 procent více.

Díaz nedostal od trenéra Pepa Guardioly větší šanci hlavně kvůli vysoké konkurenci. Modrý dres momentálně oblékají stěžejní křídelníci Raheem Sterling, Leroy Sané a Rijád Mahréz, kteří podle realizačního týmu dosahují úplně jiných kvalit než prodaný mladík. Toho, že přišli o možnou budoucí hvězdu, tak na Etihad Stadium zatím v žádném případě nelitují.

Je to splněný sen, pochvaluje si Díaz

Samotný fotbalista odchod přivítal s otevřenou náručí. „Je to nejdůležitější den mého života. Připojil jsem se k týmu, za který jsem sníval hrát už jako malé dítě,“ citoval jeho slova web BBC.com. „Když jsem se rozhodl, že je čas odejít z Manchesteru, měl jsem tři možnosti. První byla připojit se k Realu Madrid, druhá hrát za Real Madrid, třetí a poslední byla hrát za Real Madrid. Nemohl jsem jít nikam jinam.“

Z dotaženého přestupu má ohromnou radost i Florentino Pérez. „Tento hráč je speciální talent. Má kvality, kouzlo a sny uspět v našem klubu. Vybral si ho před všemi ostatními, tato energie mu pomůže,“ nechal se slyšet madridský boss.

Zda tentokrát překoná vysokou konkurenci a tím pádem dostane šanci pravidelně nastupovat, je ve hvězdách. Pokud se tak však stane, bude možná ještě pětinásobný anglický šampion jeho prodeje litovat. Dosud posledním hráčem, který opustil City a prosadil se, je Jadon Sancho. Současné opoře Borussie Dortmund během tří sezon stoupla prodejní hodnota o neuvěřitelných 806 %. To je astronomické číslo.

V minulosti City poslalo do jiných týmů třeba útočníka Daniela Sturridge, gólmana Kaspera Schmeichela, oporu záložní řady PSG Adriena Rabiota či anglického reprezentanta Kierana Trippiera.