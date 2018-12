Osudová chyba Guardioly? Sanchova cena vzrostla v Dortmundu o 806 %

Patří mezi klenoty Borussie Dortmund i anglické reprezentace. Jadonu Sanchovi je pouze 18 let, i přesto v aktuálním ročníku Bundesligy válí. Ve 21 zápasech vstřelil šest gólů a připsal si i dalších deset asistencí. Jeho výkon je o to impozantnější, že obsahuje i statistiky z Ligy mistrů.

Není potřeba vysvětlovat, že se stal rychle nepostradatelnou součástí týmu, který vede nejvyšší německou soutěž. Jeho cesta se nicméně mohla ubírat úplně jiným směrem, Dortmund totiž vyfoukl Jadona Sancha Manchesteru City a to přímo z jeho akademie.

„Soustředíme se na anglický trh," přiznal v listopadu šéf prvního mužstva Sebastian Kehl. „Jadon je dobrým příkladem. V Anglii se dobrým mladým hráčům nedostává šancí, protože klubová struktura je úplně jiná. Toho můžeme využít, ale musíme být rychlí," prohlašoval.

A opravdu. V posledních třech měsících narostla cena rychlonohého Angličana, podle nejnovější analýzy CIES Football Observatory, o 806 %. Z předchozích 8,77 milionů liber (251,7 milionu korun) se vyšplhala na astronomických 79,44 milionu liber (2,3 miliardy korun). To je pořádně slušný nárůst.

HRÁČI S NEJVĚTŠÍM NÁRŮSTEM CENY ZA POSLEDNÍ TŘI MĚSÍCE Jadon Sancho Borussia Dortmund 18 let 8,77 milionu liber 79,44 milionu liber 806 % Andrew Robertson Liverpool 24 let 28,92 milionu liber 72,12 milionu liber 249 % Richarlison Everton 21 let 50 milionu liber 68,96 milionu liber 138 % Luke Shaw Manchester United 23 let 12,85 milionu liber 30,46 milionu liber 237 % Callum Wilson Bournemouth 26 let 19,22 milionu liber 30,37 milionu liber 158 % Isaac Success Watford 22 let 5,47 milionu liber 10,66 milionu liber 195%

V tabulce jsou hráči seřazeni podle aktuální ceny na trhu. Uvedena je též cena v měsíci září a procentuální nárůst.

Sanchovi vynesly výkony v Bundeslize pozvánku do reprezentace. Během října si odbyl debut a stal se prvním hráčem v historii Albionu, který se narodil po roce 2000, a oblékl reprezentační dres.

I tak na sobě musí však velký talent neustále pracovat. „Mojí slabinou je levá noha. Potřebuji ji vylepšit. Tím, jak se stávám sebevědomějším, se snažím čím dál víc levou nohu využívat. Dormundští trenéři a manažer mi nepřestávají říkat, že musím začít využívat mou levou nohu, abych se udržel v týmu," prozradil Sancho.

Osmnáctileté hvězdě se nicméně jednoznačně nedá vytknout její odhodlání a rozhodnost. Přestup si totiž Sancho vyžádal sám. Pep Guardiola údajně předložil záložníkovi, který přišel z Watfordu, zajímavou nabídku a dokonce si na stvrzení dohody oba podali ruku, když měl ale tým odletět na letní turné po USA, hráč mu oznámil, že končí. Od té doby se neobjevil na tréninku a pak ohlásil odchod do Borussie.

Velké gesto, ale také rozumný krok. Čísla hovoří jasně. V Premier League mají fotbalisté do 21 let podíl 5,3 % z celkových odehraných minut, v Bundeslize je to téměř třikrát víc. „Chtěl jsem pravidelně hrát a bylo mi jasné, že v Manchesteru City by se mi to jen tak nepoštěstilo. Pokud nejste cizinec, nemáte v Anglii tolik příležitostí, jak se dostat do A-týmu. V Německu dávají šanci mladým víc a nebojí se je nechat hrát," odůvodnil tehdy Sancho svůj krok.

V šesti nejvýznamnějších anglických klubech, mezi které patří kromě obou Manchesterů ještě Liverpool, Chelsea, Arsenal a Tottenham, se podíl času přiděleného domácím hráčům bez rozdílu na věku pohybuje slabě nad jednou pětinou. Bundesligové celky jsou si toho vědomy a snaží se mladé talenty z Anglie přetáhnout.

Sancho přitom není jediný případ. V Hoffenheimu po boku Pavla Kadeřábka září Reiss Nelson (18 let), který přišel na hostování z Arsenalu, oblečen do dresu Lipska zase minulou sezonu zkoušel štěstí Ademola Lookman (20 let). Sancho ale dost možná aktuální postupně vzrůstající trend posunul ještě o několik úrovní dál. „Přišel jsem díky němu. Byl mi příkladem," přiznal Nelson. Sancho zároveň potvrdil, že se ho stále více hráčů z Anglie ptá na to, jak se v Německu žije.

Není ale možné, že si pak takto mladí hráči postaví hlavu a vynutí si rychle přestup do většího klubu? V případě Sancha tomu nic nenasvědčuje. V létě dostal nabídku z Bayernu, ale odmítl ji. Místo toho podepsal s BVB novou smlouvu až do roku 2022. „Miluju fotbal, chci být co nejlepší a proto potřebuji pravidelně hrát. To je jediné, co mě teď zajímá," uzavřel osmnáctiletý talent světového formátu.