Kvůli dloubáku vyhazov! Hráč zazdil „Panenku“, tým přišel o postup | iSport.cz

Fotbal umí být občas krutý. Své o tom ví Brendix Parra, hráč paraguayského celku Independiente de Campo Grande. Tomu se během jediného večera převrátila fotbalová kariéra naruby. Nese totiž hlavní vinu na vyřazení jeho týmu z druhé nejprestižnější jihoamerické klubové soutěže Copa Sudamericany.

Independiente se v rámci prvního kola představilo na hřišti kolumbijského favorita La Equidadu a dlouho sahalo po překvapivém postupu. Ačkoliv domácí měli střelecky navrch, nedokázali se prosadit, a tak zápas musel rozhodnout penaltový rozstřel. A právě v něm venezuelský záložník naprosto vyhořel.

Parra se rozhodl kopnout důležitou penaltu ve stylu Antonína Panenky, který na nezapomenutelném mistrovství Evropy 1976 v Bělehradě ohromil celý svět. Tentokrát však oblouček neskončil za brankovou čárou, nýbrž na hrudi brankáře. Hosté prohráli v penaltové loterii 3:4.

Independiente de Campo Grande player Brendix Parra has been sacked after THIS failed Panenka! 😱



"The board of directors decided to dismiss him for the way he kicked the penalty," president Eriberto Gamarra told ABC Cardinal. 😳pic.twitter.com/sYD6RnZTfy