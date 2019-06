Torres! Góly ve finále EURO, trofeje a trápení v Chelsea i historické zápisy | iSport.cz

Španělský útočník Fernando Torres ukončil kariéru. Jaká byla? • FOTO: Koláž iSport.cz Vyhrál vše, co fotbalista na klubové a reprezentační scéně vyhrát může. Španělský útočník Fernando Torres, mistr světa, dvojnásobný mistr Evropy, vítěz Ligy mistrů i Evropské ligy se rozhodl ukončit svou bohatou fotbalovou kariéru. Čím se nejvíce zapsal do paměti fotbalových fanoušků?

Kapitánem Atlétika Madrid v devatenácti V Atlétiku Madrid vyrůstal a už jako teenager se stal hlavní hvězdou tamního áčka. V 19 letech se stal nejmladším kapitánem v historii klubu a v téže sezoně, své druhé v La Lize, nastřílel úctyhodných devatenáct branek. Ve španělské metropoli působil až do roku 2007 a v 214 zápasech si připsal 82 gólů. Už v 19 letech se stal Fernando Torres kapitánem Atlétika Madrid • Foto Profimedia.cz

Nový kanonýr Liverpoolu V roce 2007 se výrazně mluvilo o jeho možném přestupu do Manchesteru United a Chelsea. Do hry ale vstoupil třetí anglický celek – Liverpool. Reds podepsali se španělským útočným klenotem šestiletou smlouvu, která se celku z Anfieldu začala vyplácet hned od úvodu. V první sezoně se stal „El Niňo“ prvním hráčem Liverpoolu od sezony 1995/96, který nastřílel v lize více než 20 gólů. Předtím se to naposledy podařilo Robbiemu Fowlerovi. A právě v sezoně 2007/2008 překonal Torres ještě jeden milník. Po dlouhých 60 letech se stal prvním hráčem Reds, který nastřílel ve dvou po sobě jdoucích domácích zápasech hattrick (Middlesbrough 3:2, West Ham 4:0). Vyrovnal tak počin Jackieho Balmera z listopadu 1946. V Liverpoolu zažil Fernando Torres střelecky nejzdařilejší období své kariéry • Foto Profimedia.cz

Chelsea: Trápení i klíčové góly Když v lednu 2011 přestoupil za 50 milionů liber z Liverpoolu do Chelsea (tehdy nejdražší transfer mezi anglickými kluby), slibovali si od něj v Londýně velké věci. Jeho působení na Stamford Bridge se ale neneslo v duchu klubových představ a postupně se z obávaného snajpra stal střídající hráč. V Chelsea nechal prakticky jen dvě výraznější stopy. Tu první gólem v semifinále Ligy mistrů 2012, kdy v nastaveném čase vypálil ze „zaparkovaného autobusu“ Chelsea ve velkém vápně, pláchl barcelonské obraně, obešel brankáře Víctora Valdése a gólem na 2:2 pečetil postup Blues do finále. To následně londýnský celek vyhrál po penaltovém rozstřelu nad Bayernem Mnichov 2:1. Torres nastoupil v 84. minutě, ale mezi penaltovými exekutory nebyl. Druhý klíčový gól vstřelil o rok později ve finále Evropské ligy proti Benfice Lisabon, kdy přispěl k výhře 2:1. V Chelsea se mu příliš nedařilo, přesto s klubem slavil titul v Lize mistrů a o rok později i v Evropské lize • Foto Profimedia.cz

Návrat krále domů Po nepříliš vydařeném angažmá v Chelsea byl Torres vyslán na dvouleté hostování do AC Milán. Ani zde to ale nebylo ono a v 10 zápasech vstřelil jediný gól do sítě Empoli. Na konci roku 2014 se jeho hostování proměnilo v přestup, ale Milánští jej obratem uvolnili na hostování do Atlétika Madrid, kam následně v červenci 2016 přestoupil jako volný hráč. S klubem svého srdce dokázal Torres vyhrát ještě jednu velkou trofej. Stal se vítězem Evropské ligy 2018, v jejímž finále porazilo Atlético 3:0 Marseille. Torres se dostal na hřiště v 90. minutě, kdy nahradil autora dvou gólů Antoine Griezmanna. Fernando Torres s trofejí pro vítěze Evropské ligy • Foto Profimedia.cz

Mistr světa a dvojnásobný mistr Evropy Fernando Torres byl součástí historicky nejúspěšnější španělské reprezentace, která vládla evropskému, potažmo světovému fotbalu v letech 2008-2012. Právě v roce 2008, kdy Torres zažíval v Liverpoolu nejlepší období své kariéry, se na EURO dlouho trápil, ale probudil se v pravou chvíli. Po gólu v základní skupině proti Švédsku (2:1) se druhé trefy dočkal až ve finále. Šlo ale o gól zlatý, kterým rozhodl o výhře Španělska nad Německem 1:0. O čtyři roky později na EURO 2012 přepsal Torres historii, když jako první hráč dokázal skórovat ve dvou po sobě jdoucích finále mistrovství Evropy a Španělsko po výhře 4:0 nad Itálií mohlo slavit obhajobu evropského titulu. „El Niňo“ se navíc se třemi trefami stal nejlepším střelcem šampionátu (spolu s Mariem Balotellim, Mariem Madžukičem, Mariem Gomézem, Alanem Dzagojevem a Cristianem Ronaldem). Mezi evropské tituly dokázala španělská reprezentace s Torresem v sestavě vměstnat snad ještě větší úspěch, a to když v roce 2010 vyhrála v JAR mistrovství světa. A Torres byl na začátku akce, na jejímž konci Cesc Fabregas posunul míč na Andrése Iniesu, který vstřelil ve 116. minutě jediný, rozhodující gól finále. Fernando Torres (vpravo) po vítězství ve finále MS 2010 s trofejí spolu se Sergio Ramosem • Foto Profimedia.cz