Sagnol o Zidaneho zkratu: 250 cigaret v koupelně a první slovo až díky svatbě | iSport.cz

To utkání bude mít nadosmrti uložené v hlavě. Na rozdíl od řady svých spoluhráčů, kteří slavili titul mistrů světa na domácím mundialu v roce 1998, se Francouz Willy Sagnol nejcennější reprezentační trofeje nedočkal.

V roce 2006 byl blízko. „Les Bleus“ dokráčeli až do berlínského finále. Na Olympijském stadionu šli navíc do vedení již v 7. minutě, Zinédine Zidane proměnil penaltu. Vzápětí ale srovnal na 1:1 Marco Materazzi, který se mimochodem prosadil i v základní skupině proti České republice (2:0).

Za nerozhodného stavu dospěl finálový duel do prodloužení. V 110. minutě se nechal právě Materazzim vyprovokovat Zinédine Zidane. Francouzská hvězda, loučící se s reprezentačním dresem, zareagovala na hanlivá slova mířená proti jeho sestře a italského stopera poslala hlavičkou k zemi.

„Nebyla to hezká slova, ale jiní hráči na hřišti řekli během zápasu daleko horší věci. Omlouvat se mu ale nebudu. Možná bych se mohl omluvit jeho sestře. Přísahám, že jsem v tu dobu neměl tušení, že vůbec nějakou má,“ uvedl pár měsíců po šampionátu Ital. K určitému usmíření došlo až v roce 2010.

Poslední duel za „Les Bleus“ po hlavičce do soupeře dnešní kouč Realu Madrid kvůli vyloučení nedohrál. Francii chyběl v závěrečných minutách, ale i pak v penaltovém rozstřelu, ve kterém hned v první sérii trefil břevno David Trezeguet, což, jak se později ukázalo, byl rozhodující moment a zlato brala Itálie.

Sagnolovi, stejně jako jeho spoluhráčům, tak zůstaly oči pro pláč, brali „jen“ stříbro. Ačkoliv se Zidanem hrál v reprezentaci od roku 2000, událost z finále 2006 mezi nimi na dlouho postavila neprodyšnou zeď.

„Jdete po zápase do šatny, prohráli jste, je tam chlap, který mluví a omlouvá se. Ale to neslyšíte! Jste ve svém světě, ponořeni hluboce do zklamání. Vlastně jsem ani jeho omluvu přijmout nechtěl, ani s ním mluvit. Musel jsem jít do koupelny, vykouřit dvě stě padesát cigaret za deset minut,“ prozradil bývalý hráč Bayernu či Monaka, jak se vypořádal s chmury.

„Nemluvili jsme spolu téměř dva roky. Až když jsem se v roce 2008 po EURO ženil, řekla mi manželka, ať ho pozvu. Zavolal jsem mu, ale řekl mi, že na noční party nemůže přijít, ale potěšilo mě, že dorazil ráno. Dali jsme si spolu aperitiv,“ zavzpomínal dnes 43letý rodák ze Saint-Étienne jak došlo na prolomení bariéry mezi ním a Zidanem.