Králem FIFA je Lewandowski! Polský šutér předčil Ronalda i Messiho

Cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu světa podle Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) poprvé získal polský útočník Robert Lewandowski z Bayernu Mnichov. V hlasování předčil Cristiana Ronalda z Juventusu Turín a loňského vítěze Lionela Messiho z Barcelony. Kvůli pandemii koronaviru se slavnostní ceremoniál uskutečnil virtuálně.

Dvaatřicetiletý Lewandowski se už počátkem října stal nejlepším fotbalistou roku podle Unie evropských fotbalových asociací (UEFA). V minulé sezoně vstřelil za Bayern 55 soutěžních gólů, čímž si vylepšil osobní maximum. Bavorskému gigantovi jimi pomohl k triumfům v Lize mistrů, německé lize i poháru.

„Když vyhrajete takové ocenění a sdílíte ho s (předchozími vítězi) Messim a Ronaldem, je to neuvěřitelné. Znamená to pro mě strašně moc. Vzpomínám si, že kdysi dávno jsem po něčem takovém toužil, a teď jsem to dokázal. Nezáleží na tom, odkud jste, ale co tomu obětujete,“ řekl při ceremoniálu Lewandowski.

Nejvíce si z uplynulého ročníku váží vítězství v Lize mistrů. „Byl to výjimečný den a neuvěřitelný pocit. Skvělý okamžik. Vyhráli jsme, co se dalo. Máme báječného trenéra, úžasný tým a všichni jdeme za jedním cílem,“ uvedl rodák z Varšavy.

Hvězdy roku zvolili kapitáni a trenéři reprezentačních mužstev, fanoušci a zástupci médií. The Best FIFA je letos jedinou prestižní světovou fotbalovou cenou, která se udělovala. Kvůli atypické sezoně se už v létě rozhodla redakce časopisu France Football poprvé od roku 1956 neudělit Zlatý míč.

Vítězství mezi trenéry obhájil Jürgen Klopp. Třiapadesátiletý německý kouč dovedl Liverpool v minulé sezoně k prvnímu titulu v anglické lize po 30 letech. Klopp porazil krajana Hanse-Dietera Flicka z Bayernu a Marcela Bielsu z Leedsu.

„Snili jsme o titulu několik let. Bylo to naprosto výjimečné a všichni jsme prožili speciální rok. Alespoň jsme fanoušky Liverpoolu potěšili ve složitém období,“ prohlásil Klopp.

Ocenění pro nejlepšího brankáře získal Manuel Neuer z Bayernu před Alissonem Beckerem z Liverpoolu a Janem Oblakem z Atlética Madrid. „Je to jeden z mých nejlepší roků v kariéře. Jako tým jsme si hodně věřili a je úžasné, co se nám v roce 2020 povedlo,“ prohlásil čtyřiatřicetiletý Neuer, který je kapitánem Bayernu i německé reprezentace.

Nejlepší fotbalistkou se stala Lucy Bronzeová z Manchesteru City. Mezi trenérkami vyhrála Sarina Wiegmanová, která vede nizozemskou reprezentaci a v příštím roce převezme anglický národní tým. Z brankářek triumfovala Sarah Bouhaddiová z Lyonu.

Cenu Ference Puskáse za nejhezčí gól získal Son Hung-min z Tottenhamu za úžasné sólo přes více než půl hřiště v anglické lize proti Burnley, kterým se předvedl v prosinci 2019.