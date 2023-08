Učni šampiona Guardioly. Vychoval si rivaly nebo obroditele Barcelony

Po odchodu z Anglie zamířil do Anderlechtu, kde měl slavný klub z Bruselu vrátit na výsluní, což se mu ale zcela nepodařilo. Svou šanci pak naplno chytil v Burnley. Během jediné sezony vyhrál druhou anglickou ligu, vedl nejlepší útok i obranu soutěže. Do kádru zařadil mladé hráče, na což v Burnley za působení Seana Dyche nebyli příliš zvyklí. A jeho první zápas v Premier League bude symbolický. Ano, 11. srpna přijede k utkání prvního kola Manchester City.

Jeden ze stěžejních hráčů slavného týmu Barcelony, který vyhrál v sezoně 2008/09 treble. Až do nynějšího roku Guardiolův poslední. Xavi se následně na první pohled stáhl do ústraní, odešel trénovat Al Sadd. V Kataru ale piloval svůj herní koncept, aby se mohl v roce 2021 stát koučem Barcelony a vrátit ji na španělský trůn. „Můj systém je velmi podobný jako Guardiolův. Naučil jsem se od něj opravdu hodně, bylo mi potěšením s ním pracovat,“ svěřil se.

„Pep od začátku věděl, že chci být hlavním trenérem, vždy mě povzbuzoval, posouval mě dopředu,“ uvedl Maresca. Po jediné sezoně u City končí, přijal nabídku Leicesteru, který bude mít za úkol dostat zpět do Premier League. Že by měl vykročeno podobně jako Vincent Kompany?

Andrés Iniesta

Momentálně je po konci v Japonsku bez zaměstnání a už dříve se vyjádřil, že by jednoho dne rád trénoval. Kdy a jestli vůbec k tomu dojde, to je zatím nejasné. Paralela s Xavim se nabízí, oba zažili nejzářnější fotbalové roky pod Guardiolou. Stále však existuje reálná možnost, že se Iniesta ještě vrátí na zelený pažit coby aktivní hráč. „Cítím, že jsem stále schopen hrát,“ prohlásil nedávno. Indicie jeho dalšího působiště vedou do MLS, kde se v Miami tvoří barcelonská kolonie. Do budoucna by ovšem na Xaviho mohl navázat.