Beckhamova show na Netflixu: boom, fenomén i Galactico. Co ale chybělo?

Video se připravuje ... David Beckham si zase „ukradl“ show pro sebe. Na streamovací platformě Netflix trenduje stejnojmenná dokumentární série, která mapuje kariéru jednoho z nejvýraznějších fotbalistů své doby. Jaká hlavní témata rezonovala ve čtyřdílné sérii? A jak vnímají fenomén Beckham a jeho otisk ve světě sportu a showbyznysu redaktoři Deníku Sport? Připravili jsme pro vás v jednotlivých bodech odpovědi.

Fenomén Beckham Vycházející hvězda Manchesteru United s dělnickým backgroundem, která vystoupala až na samotný Olymp nejen fotbalového světa. Kapitán Anglie, Galactico, módní ikona, značka a dnes i majitel fotbalového týmu, který převrátil americký „soccer“ vzhůru nohama. Vliv Davida Beckhama na image současného globálního sportu je neoddiskutovatelný. V čem byl a je výjimečný? „Je to průkopník. Pochopil, že profesionální fotbalista není jen persona na hřišti, ale musí se prezentovat i mimo něj. Tím předběhl dobu,“ říká redaktor Sport Magazínu Pavel Hartman. „Viz jeho reklamní smlouvy, obchodní aktivity, módní značka, parfémy a tak podobně,“ dodává. „Byl to hráč, který neskutečným způsobem ovlivnil popkulturu, respektive popkultura skrze něj ovlivnila fotbal,“ tvrdí Martin Vait. „Účesy a kopací technika,“ shodují se další redaktoři Deníku Sport. „Asi bych nenašel hráče, který by měl takový styl kopu jako Beckham,“ myslí si Daniel Konečný. „Je to podle mě jedinečné, ten pohyb a techniku podle mě nejde napodobit. Měl to už od mládí, s tím se narodil,“ dodává Pavel Šťastný.

Lid vs. David Beckham Zásadním motivem v dokumentární sérii je období, kdy se z miláčka anglických fanoušků stal Beckham veřejným nepřítelem číslo 1. V osmifinálovém duelu na mistrovství světa 1998 neudržel nervy na uzdě a po zájezdu Diega Simeoneho oplácel. Následovala červená karta a Anglie vypadla nakonec v penaltovém rozstřelu. David byl v nadcházejícím ročníku Premier League vypískán na každém venkovním hřišti – a nejen to – lynč populárního záložníka v plné nahotě odkryl, jak je fotbal na ostrovech zfanatizovaný. „To prostředí v Anglii je nesmírně tvrdé. Musel si toho vytrpět opravdu hodně, na druhou stranu si za to mohl sám. Byla to klukovina,“ myslí si Pavel Hartman. „Tohle angličtí fanoušci neodpouští. Byla to pro ně velezrada,“ dodává. „Anglie vždycky hledala nějakého obětního beránka. Byl to pro něho zásadní moment, jak se s tím vším vyrovnával,“ říká Martin Vait. „Byl to pro všechny šok. V tom dokumentu je to skvěle vylíčené pod jak enormním tlakem se nacházel. My jako začínající fotbalisté jsme tehdy stáli za Beckhamem a zlobili se na Simeoneho za to, že to přifilmoval,“ nabízí svůj pohled Jonáš Bartoš. Ve snímku mimochodem samotný Simeone přináší rozuzlení. Situaci vyprovokoval a zcela záměrně se poroučel k zemi. „Na červenou? Určitě ne,“ přiznal. Beckham se vykoupil v roce 2001. V kvalifikaci na MS 2002 v důležitém zápase s Řeckem musela anglická reprezentace uhrát alespoň bod. Ten jí zajistil až v nastaveném čase z přímého kopu právě odchovanec United. Symbolické bylo, že památný zápas se odehrál na Old Trafford.

Sbohem Anglie. Galactico! Vrcholu na klubové scéně dosáhl Beckham v roce 1999. Manchester United získal treble, kdy vedle domácích trofejí ovládli i Champions League. Pavel Hartman byl přímo na místě. „Finále Ligy mistrů v Barceloně byl nezapomenutelný zážitek. Šlo o fantastický, dramatický zápas. Dodnes mi naskakuje husí kůže,“ popisuje. S Beckhamem se pak setkal i v mix zóně a vzpomíná, že hvězda Manchesteru trpělivě obcházela jeden novinářský štáb za druhým. Další podstatná část dokumentu se věnuje angažmá anglického fotbalisty ve Španělsku. Beckham se připojil do dosud nevídaného projektu Galacticos. V Realu Madrid se potkal s nejpopulárnějšími hráči a největšími hvězdami té doby. Zidane, Figo, Ronaldo, Roberto Carlos, Raúl a Beckham. Dá se tohle vůbec ještě někdy napodobit? „Myslím, že se o to pokusili v Paříži, kde dali dohromady útočné trio Mbappé, Neymar, Messi. A vidíme, kam to došlo. Jasný cíl byl vyhrát Ligu mistrů, což se nepovedlo. I na příkladu původních Galacticos vidíme, že jenom hvězdy tým nedělají a k úspěchu je potřeba mnohem víc ingrediencí,“ říká Jonáš Bartoš.

Soccer boom V závěru série se dostane na přetřes i Beckhamův překvapivý odchod do LA Galaxy. Byl první opravdovou superstar v americké MLS. Pro soccer v Severní Americe udělal obrovský kus práce. Je majitelem celku Inter Miami a snad ještě větší humbuk – než jeho tehdejší přestup do Kalifornie – vyvolalo angažmá Lionela Messiho. „Vidíme, že Beckham se dokázal na ten americký způsob rychle adaptovat. Každý sport v USA musí být show a on to dobře ví. Je mu to vlastně přirozené. Tam se to všechno sešlo a musím přiznat, že má můj obdiv,“ myslí si Pavel Hartman. „Inter Miami může být globální značkou. Už pár týdnů po té „messimánii“ vidíme všude po světě malé kluky s růžovými dresy Lionela Messiho,“ dodává Martin Vait.