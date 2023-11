Srdeční vadu Dwameny (†28) odhalil už Brighton, láska k fotbalu vyhrála

Dwamena zemřel poté, co zkolaboval na fotbalovém trávníku • Profimedia.cz

Dwamena hrál v Evropě v různých klubech, blízko měl i do Premier League. Z přestupu sešlo kvůli srdeční vadě, kvůli níž teď zemřel • Koláž iSport.cz

Mělo se jednat o šlágr třináctého kola albánské ligy, která upřímně řečeno v zahraničí nikoho příliš nezajímá. Záběry ze zápasu Egnatia a Partizani však obletěly celý svět. Bohužel. V duelu dvou prvních celků tabulky totiž zemřel ghanský útočník Raphael Dwamena. Bylo mu 28 let. Jak vyplulo na povrch, během kariéry mu několikrát bylo doporučováno, aby s fotbalem seknul.

Protloukal se, jak se dalo. Přes nižší soutěže v Rakousku a Švýcarsku se dostal do celku FC Curych, kde rozkvetl a měl dokonce v roce 2017 nakročeno do Premier League. Kvůli zdraví však nepochodil a nejzářivější kolonkou v jeho životopise navždy zůstane španělské Levante a sedm startů v ghanské reprezentaci.

Raphael Dwamena se spíše evropským fotbalem protloukal a vypadalo to, že v Albánii našel své místo. Právě on pomohl k fotbalové horečce malého klubu Egnatia, který sídlí v pětitisícovém městečku Rrogozhinë. Klub hraje po mnoha letech nejvyšší soutěž teprve od roku 2021 a v nynějším ročníku se drží na špici. Mohl za to i Dwamena, jenž byl s 9 góly v 11 zápasech nejlepším kanonýrem soutěže. Bohužel další trefy už nepřidá.

Běžela čtyřiadvacátá minuta zápasu, když se bez cizího zavinění Ghaňan sesunul na trávník. Ani včasná pomoc hráčů a zdravotníků nepomohla, sanitka jej převezla do nemocnice, ale Dwamena boj o život prohrál.

Nebylo to přitom poprvé. Při zápase totiž zkolaboval už před dvěma lety v Linci, kdy se v zápase rakouského poháru otřepal a zápas dohrál. Že má vrozenou srdeční vadu, bylo veřejné tajemství. Proto mu taky neklapnul přestup do anglického Brightonu v roce 2017.

Dwamena totiž platil za velký talent a Brighton za něj před šesti lety nabízel Curychu 15 milionů eur. Hráč byl s racky dohodnut i na osobních podmínkách smlouvy, ale zdravotní prohlídka přesun do Anglie zhatila, navíc Dwamenovi bylo doporučeno, aby svou fotbalovou kariéru přehodnotil.

Jeho láska k fotbalu však vyhrála. Curych navíc o Ghaňana nadále stál. „Navzdory tomuto nepředvídanému vývoji se těšíme na Raphaelův návrat a věříme, že Curychu odvede ještě cenné služby,“ stálo tenkrát v prohlášení švýcarského klubu.

Po Curychu následovala výzva ve španělské lize. V Levante se ale pořádně neprosadil a byl poslán na hostování do druholigové Zaragozy, kde se opět srdce ozvalo při jednom ze zdravotních testů. Znovu bylo Dwamenovi doporučeno, aby se držel mimo hřiště a jeho smlouva byla předčasně ukončená. Právě v roce 2020 si nechal voperovat přístroj s názvem kardioverter-defibrilátor, který hlídá činnost srdce a životu ohrožující arytmie. Ten si ale nechal později odstranit.

Následovaly štace v dánském Vejle v druholigovém rakouském Linci, kde také přišel zmíněný první kolaps, který útočník přežil. V Albánii už ale Dwamena druhé selhání nepřežil a fotbalový svět začal truchlit.

„Odpočívej v pokoji. Upřímnou soustrast rodině a přátelům,“ vzkázal například brazilský kouč albánské reprezentace Sylvinho.

Vzkaz do nebe Dwamenovi vyslal i nigerijský záložník Moses Simon hrající francouzskou Ligue 1 za Nantes. Jeho tým v neděli prohrál v Métách 1:3 a jediný gól Nantes vstřelil právě Simon, který jej při oslavě věnoval svému zesnulému kamarádovi. S Dwamenou se totiž Simon potkal právě v Levante při španělském angažmá.