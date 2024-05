Kam dál, trenére? Kdo po Moyesovi? Bayern řeší plán „D“ a Conte se nabídl

Kam se budou posouvat velká trenérská jména? • FOTO: koláž iSport.cz Zvedá se vítr. Tajfun v podobě změn trenérů v nejvyšších patrech evropského fotbalu se blíží. Přestože se rozhodli na svých adresách setrvat Xabi Alonso, Xavi Hernández či Julian Nagelsmann, si řada světových hvězd bude od léta zvykat na nové šéfy svýc kabin. Jediná změna může spustit domino efekt, kdy jeden nahradí druhého. Někteří trenéři už mají sbaleno směr nové angažmá, o některé však bude ještě lítý boj. Jak to tedy momentálně vypadá?

Plán „D“ pro Bayern? Vedení semifinalisty Ligy mistrů má hlavu v pejru. Že má po sezoně končit Thomas Tuchel je skoro jasná věc. První variantou měl být Xabi Alonso, ale španělská kometa z Leverkusenu setrvá na titulové adrese. Variantou skoro na roveň s Alonsem měl být současný šéf německé reprezentace Julian Nagelsmann, který už dříve Bayern vedl, jenže se rozhodl pro klid v nároďáku. Ani on tak bavorskému gigantovi nekývl a nadále povede Die Mannschaft. Otázkou samozřejmě zůstává, jak by se situace změnila, kdyby Německo na domácím ME vybouchlo, ale v tuto chvíli je jeho návrat do Mnichova pasé. Proto se Bayern rozhodl pro možnost „C“ v podobě zkušeného Ralpha Rangnicka s bohatou bundesligovou minulostí. Vyjádřil se, že by do Bayernu chtěl, ale smlouva jej váže v rakouské reprezentaci. Tamní svaz ho odmítl jen tak uvolnit a ve čtvrtek padlo konečné rozhodnutí. Rangnick oznámil, že hodlá dál plnit smlouvu u Rakušanů, která platí do MS 2026. Z tohoto rozhodnutí mají asi největší radost fanoušci Bayernu, kteří si Rangnicka dvakrát nepřáli. Legenda Bayernu Lothar Matthäus má jasno. Unai Emery je podle něj nejlepší možné řešení nezáviděníhodné situace. Záleželo by ale také na tom, jestli by současný kouč Aston Villy chtěl být v Mnichově náhradníkem náhradníků mezi adepty na trenérský post… Kouč Aston Villy Unai Emery je favoritem legendárního Lothara Matthäuse na pozici kouče Bayernu • Foto Reuters

Inzerát: Hledá se kouč pro AC Milán Po titulu v sezoně 2021/22 se AC nemůže rozjet. Druhé místo v tabulce Serie A daleko za rivalem z Interu a absence jediné trofeje pravděpodobně zlomí vaz Stefanu Piolimu. Na provizorního kouče ale odvedl na San Siru kus poctivé práce. Vedení však cítí, že je čas trenéra vyměnit. Smlouvu má sice do června 2025, ale těch spekulací o možném nástupci se rojí až moc. Vůči Piolimu jde až o neuctivost. Navíc se zdá být „trendem“, že do angažování trenérů budou mluvit fanoušci. Zatímco v Německu se mnozí příznivci Bayernu stavěli proti Rangnickovi, Rossoneri seriózně jednali se Julenem Lopeteguiem. Někdejší brankář o post trenéra v Miláně velmi stál, ale fanoušci dokonce sepsali petici proti jeho angažování. Vedení klubu tak na jejich postoj vzalo ohled a Lopetegui Pioliho nenahradí. Přitom červenočerný klub z Milána oťukával už další jména jako Domenico Tedesco (belgická reprezentace), Marcelo Gallardo (Al Ittihad), Christophe Galtier (Al Duhail) a Paulo Fonseca (Lille), zatím však bez většího efektu. Další variantou je Mark van Bommel, který si v posledních letech vylepšil reputaci v Antverpách. Za AC navíc v minulosti hrál. Výhrou by možná byl příchod Roberta De Zerbiho, ale o trenéra Brightonu se zajímá snad polovina Evropy. V závěsu jsou pak zkušení borci bez angažmá Antonio Conte a Maurizio Sarri. Conte však preferuje Anglii podobně jako De Zerbi… Trenér Brightonu Roberto De Zerbi, je velmi žádaný na mnoha adresách • Foto Reuters

Todde, tady Antonio! Že se Chelsea dál dusí ve vlastní šťávě, vidí každý, kdo o anglický fotbal jen trochu zavadí. Záblesky jako skvělá sezona Colea Palmera celkový dojem nezachrání. Jistě se od současného kouče Blues Mauricia Pochettina čekalo víc. Když už to vypadá, že se Chelsea zvedá, zase přijde těžko pochopitelná facka. Rozhazovačný majitel celku ze Stamford Bridge Todd Boehly se zhruba před měsícem nechal slyšet, že Pochettinově projektu nadále věří, ale kdyby si to nakonec americký obchodník rozmyslel, má na drátě jedno zajímavé jméno. Dle některých italských médií se Conte skrze prostředníka nabídl, že by se do Chelsea rád vrátil. Však taky s Blues slavil titul v Premier League v sezoně 2016/17. Italský bouřlivák je navíc od března loňského roku bez práce, kdy vedl jiný londýnský tým Tottenham. Proti Conteho návratu jsou však zvěsti, že na radaru Boehlyho klubu je Thiago Motta. Variantou by mohl být i další navrátilec Thomas Tuchel, který skončí v Bayernu. A do třetice by se mohlo jednat o comeback Josého Mourinha, kterého nedávno vyvolávali sami fanoušci při jednom ze zápasů Chelsea. Pochettino se pak nechal slyšet, že se necítí příznivci klubu dostatečně podporován. Antonio Conte by se mohl vrátit na lavičku Chelsea • Foto Pavel Mazac / Sport

Konec jedné éry? Zpátky do Itálie. Spící obr Juventus strádá. Titul Stará dáma slavila naposledy v sezoně 2019/20 a ani herní projev není kdovíjaký. Logicky se tak řeší pozice kouče Massimiliana Allegriho. Nejvíc se hovoří o Thiagu Mottovi, který táhne Boloňu za Ligou mistrů. O brazilském Italovi ještě bude řeč, ale jeví se jako tím nejžhavějším kandidátem. Za ním jsou v čekárně současný kouč Antonína Baráka z Fiorentiny Vincenzo Italiano či další mladá trenérská naděje. Raffaele Palladino už v Juventusu působil jako hráč, byť mezi top hvězdy nikdy nepatřil. Nyní si ve čtyřiceti letech dělá trenérské jméno v podceňované Monze, kterou drží daleko od sestupových vod. Juventus si spekulace ohledně možného nástupce Allegriho více hlídá než třeba AC Milán. Jedno jméno by však bylo na lavičce Juve bombou. Didier Deschamps v klubu působil už jako hráč (1994-99), pak Starou dámu převzal i jako kouč před sezonou 2006/07, kdy byl klub přeřazen do Serie B po sázkařském skandálu Calciopoli. Okamžitě Juve vrátil mezi elitu, ale kvůli neshodám s tehdejším vedením skončil. O Deschampsově návratu se jednalo už v roce 2019, když Allegri odešel z klubu poprvé. Teď jde spíše o přání některých jedinců. Možná se chýlí ke konci Deschampsova éra u kormidla francouzské reprezentace, kde je neuvěřitelných dvanáct let a šušká se, že by se po ME v Německu mohl s galským kohoutem rozloučit. Didier Deschamps na lavičce Juventusu? Spíše to vypadá na adepty ze Serie A • Foto Profimedia.cz

Slot za Kloppa Tohle je už vlastně jasná věc. Transfer Arneho Slota do Liverpoolu z Feyenoordu brzdí jen datum v kalendáři a otázka, jak tučné odstupné za pětačtyřicetiletého kouče Reds do Nizozemska skutečně pošlou. Mluví se o částce 9 milionů eur (cca 226 milionů korun) plus další bonusy. Současný kouč Ondřeje Lingra v Rotterdamu strávil tři úspěšné roky ověnčené ziskem nizozemského titulu i poháru. Poté, co Jürgen Klopp v lednu oznámil, že na Anfieldu hodlá po sezoně skončit, vedení rozjelo honbu za jeho nástupcem takřka okamžitě a na začátku května se zdá být hotovo. Hodně se mluvilo o Portugalci Rúbenu Amorimovi, ale jeho jednání s několika anglickými kluby je oděno do podivné mlhy fám. S přesunem na ostrovy býval v poslední době spojován taky úspěšný kouč Interu Milán Simone Inzaghi, ale totéž se dá říct o Chelsea a Manchesteru United. Inzaghi je po výjimečné sezoně v Serii A logicky v kurzu. Arne Slot nahradí Jürgena Kloppa na lavičce Liverpoolu • Foto Profimedia.cz

Žádaní Italové Když se šustne, že by v létě některý z ambiciózních klubů mohl hledat nového kouče, ve většině případů se objevují mezi kandidáty dvě jména. Italové Roberto De Zerbi a Thiago Motta patří mezi nejžádanější trenéry současnosti a bude hodně zajímavé sledovat, kde po sezoně skončí. Motta se narodil v Brazílii, ale reprezentoval hlavně Itálii. Jako hráč prošel několika velkokluby a nabyté zkušenosti teď prodává v Boloně. Dříve nevýrazný tým pod ním rozkvetl. Nejde jen o účel, který světí prostředky. Boloňa kráčí za Ligou mistrů atraktivním fotbalem, což je právě aspekt, na který se velkokluby chytají. Během posledních týdnů se Mottovo jméno skloňuje se zájmem Manchesteru United, Chelsea, Liverpoolu, Juventusu či Dortmundu. A kdyby se neupeklo, že Xavi zůstává v Barceloně, měl by ho docela vysoko na seznamu i tamní prezident Joan Laporta. De Zerbi je na tom podobně. Brighton pozvedl na vyšší level. Racci pod jeho křídly hrají líbivý fotbal a nebýt totálně naplněné marodky, možná by na jihu Anglie sahali zase po Evropě. Není divu, že vedení klubu touží po tom, aby De Zerbi zůstal. Tím, že v Barceloně zůstává Xavi a Liverpool dal přednost Slotovi, se naděje na Italovo další působení v Brightonu zvýšily. Sice kolem něj krouží primárně AS Řím a Inter, pokud by přišel o Inzaghiho, ale sám De Zerbi se nechal slyšet, že jeho prioritou je setrvání v Anglii. Proto začala blikat kontrolka na Old Trafford. Manchester United se totiž možná rozejde s Erikem ten Hagem. Thiago Motta kráčí s Boloňou do Ligy mistrů, o něj i jeho kolegu z Brightonu Roberta De Zerbiho je v Evropě velký zájem • Foto Profimedia

Kterak se nesmělí kladiváři rozhlížejí Ta písnička je obehraná už pětkrát dokola. Sertvání Davida Moyese u otěží West Hamu se už několikrát jevilo jako utopie. V minulé sezoně mu bezpochyby pomohl titul v Konferenční lize. Klid mu však přinesl jen na pár měsíců, než zase nároční fanoušci Hammers volali po změně. Klub je přitom v Premier League osmý a moc není kam se posouvat. Moyesovi je ale vyčítán přílišný konzervatismus. Navíc mu za dva měsíce končí smlouva. Vedení tvrdí, že o budoucnosti současného kouče jasno není, ale s jinými manažery aktivně komunikuje. I proto se na okamžik v centru dění ocitl Rúben Amorim. Portugalec následně jednání s kladiváři označil za chybu. S přesunem na London Stadium byl spojován i Julen Lopetegui, ale ten dal přednost AC Milán. Jak jeho námluvy na San Siru dopadly, už ale víte. A to je možná pro Španěla škoda. V kuloárech se traduje, že zrovna Lopetegui byl favoritem pro předsedu představenstva Davida Sullivana. Nejzářivějším jménem ve výčtu možných Moyesových nástupců je však Hansi Flick. Mluví se také o Paulu Fonsekovi z Lille. Ti mají ale jednu velkou nevýhodu, nemají zkušenosti s Premier League. Možná tak bude West Ham lovit na ostrovech. Co takhle volný Graham Potter nebo bývalí hráči West Hamu Michael Carrick či Gary O'Neil? O všech těchto jménech se mluví. Hansi Flick je nejzářivějším jménem o kterém se spekuluje ve spojitosti s Hammers. Dále se mluví o Paulu Fonsekovi či Grahamu Potterovi • Foto ČTK / AP / Matthias Schrader